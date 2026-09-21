La Federación Española hace oficial la renovación del seleccionador Luis de la Fuente

La Real Federación Española de Fútbol acaba de hacer oficial lo que era un secreto a voces: la renovación del seleccionador nacional Luis de la Fuente. La Junta Directiva encabezada por el presidente Rafael Louzán, ha dado el visto bueno para ampliar el vínculo del técnico con la selección española hasta el año 2032.

“La Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol, presidida por Rafael Louzán y reunida en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, ha dado el visto bueno por unanimidad a la ampliación de contrato del seleccionador nacional absoluto, Luis de la Fuente, quien continuará vinculado a la RFEF hasta 2032. Todo ello, tras el éxito de la Selección española de fútbol en la Copa Mundial 2026, donde España se ha alzado con el título de campeona del Mundo”, dice el comunicado emitido desde la Federación.

🔴 La Junta Directiva de la @RFEF aprueba la renovación de Luis de la Fuente hasta 2032.



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De esta manera, De la Fuente será el encargado de dirigir a la selección en las Eurocopas de 2028 y 2032, y también en el Mundial 2023 donde España es una de las organizadoras del evento junto a Marruecos y Portugal. De llegar a cumplir su contrato, De la Fuente podría estar una década al frente de la selección absoluta.

Luis de la Fuente, un seleccionador que asegura títulos

Luis de la Fuente se hizo cargo de la selección absoluta después del Mundial 2022, donde España fue eliminada por Marruecos en octavos de final, sustituyendo a Luis Enrique Martínez.

Desde entonces, el técnico ha iniciado una etapa de éxito dentro de la selección y con él en el banquillo la Roja ha conseguido tres títulos: la UEFA Nations League en 2023, la Eurocopa en 2024 y recientemente el Mundial 2026.

Estos éxitos le han llevado también a ser reconocido como el mejor seleccionador del mundo en 2024 y en 2025 por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).

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