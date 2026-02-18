La Federación Mexicana de Fútbol esclarece el futuro de Álvaro Fidalgo con el Tri

La posibilidad de ver a Álvaro Fidalgo con la selección mexicana vuelve a tomar fuerza. Luego de su salida a Europa y su nueva etapa con el Betis, surgieron dudas sobre si el naturalizado mantenía opciones reales de vestir la camiseta nacional. Desde la Federación Mexicana de Futbol ya hay postura oficial.

Duilio Davino, director de selecciones nacionales, aclaró el panorama y confirmó que el mediocampista está en seguimiento permanente. “En la selección mexicana tienen un seguimiento a Álvaro Fidalgo”, explicó, dejando claro que el futbolista no ha salido del radar pese a su cambio de liga.

¿FIDALGO ENTRA EN LOS PLANES DEL TRI?



Duilio Davino aclara todo respecto a el naturalizado Álvaro Fidalgo. Luego de partir a Europa ¿Tendrá oportunidad de sumarse al conjunto Azteca?



El mensaje es relevante porque disipa la idea de que su marcha a Europa pudiera alejarlo automáticamente del proyecto. Por el contrario, la estructura del Tri contempla su evolución y rendimiento fuera del país como un factor que puede potenciar su candidatura.

Davino también dejó abierta la puerta a una eventual convocatoria. “Tiene las puertas abiertas”, señaló en referencia al mediocampista, quien cumplió con el proceso de naturalización y ha manifestado en más de una ocasión su deseo de representar a México en el escenario internacional.

Sin embargo, la decisión definitiva no pasa por la dirección deportiva, sino por el cuerpo técnico. Davino fue claro al subrayar que la última palabra corresponde a Javier Aguirre, quien evaluará el momento futbolístico, el encaje táctico y la competencia interna en esa zona del campo.

La fecha FIFA de marzo aparece como un punto de inflexión. Si Fidalgo es considerado en esa convocatoria, el escenario cambiaría de manera significativa. Su inclusión en esa lista lo colocaría en la órbita inmediata del proyecto rumbo a la Copa del Mundo.

En ese sentido, dentro de la estructura del Tri se entiende que marzo funcionará como un filtro natural. Los nombres que aparezcan en esa convocatoria comenzarán a perfilarse con mayor claridad como opciones reales para integrar la plantilla mundialista.

El presente del exjugador del América en el futbol europeo será determinante. Competir en un entorno de mayor exigencia podría fortalecer su candidatura, siempre y cuando mantenga regularidad y un nivel acorde a lo que busca el seleccionador nacional.

Por ahora, el mensaje es inequívoco: sí hay futuro para Álvaro Fidalgo en la selección mexicana. Está siendo observado, tiene la puerta abierta y dependerá de Javier Aguirre convertir ese seguimiento en una convocatoria formal que lo acerque, o no, al gran objetivo mundialista.

