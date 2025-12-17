La FIFA aprueba un reparto récord en premios para el Mundial 2026

Este miércoles se disputa la final de la Copa Intercontinental 2025 entre el PSG y el Flamengo en Doha. Pero antes de la celebración del partido, el Consejo de la FIFA se reunió para tratar, entre otros temas, el reparto económico del Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo verano.

La cita promete ser histórica en todos los sentidos. Esta será la primera vez en la historia en la que participen 48 selecciones en una Copa del Mundo, y también será la edición que reparta mayores cantidades de dinero.

Al haber más selecciones, los ingresos por los derechos de televisión han aumentado y también los premios que se llevarán las distintas federaciones. La institución presidida por Gianni Infantino aprobó una contribución récord de 620 millones euros (727 millones de dólares).

La mayor parte de esa cantidad, unos 559 millones, se destinará directamente a las selecciones participantes, lo que supone un aumento del 50% respecto al reparto de la última edición.



Los premios quedarían de la siguiente manera:



Campeón: 43 millones de euros (50 millones de dólares)



3º puesto: 24 millones de euros (29 millones de dólares)



4º puesto: 23 millones de euros (27 millones de dólares)



Del 5.º al 8.º puesto: 16 millones de euros (19 millones de dólares)



Del 9.º al 16.º puesto: 13 millones de euros (15 millones de dólares)



Del 17.º al 32.º puesto: 9 millones de euros (11 millones de dólares)



Del 33.º al 48.º puesto: 7,5 millones de euros (9 millones de dólares)





Además, cada selección recibirá 1,3 millones de euros (1,5 millones de dólares) en gastos de preparación. Es decir, todos los participantes en el Mundial recibirán al menos 9 millones de euros (10,5 millones de dólares) solo por estar en el torneo.



