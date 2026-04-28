La FIFA cambia el reglamento de tarjetas para el Mundial 2026

A menos de un mes y medio del inicio de la Copa del Mundo 2026, que se disputará entre el 11 de juion y el 19 de julio, la FIFA avanza con una modificación reglamentaria que podría impactar directamente en el desarrollo deportivo de la competencia.

La reestructuración apunta al sistema de acumulación de tarjetas amarillas, un aspecto que, en ediciones anteriores, generó polémicas por suspensiones en instancias determinantes para las selecciones partícipes.

¡¡NUEVA REGLA MUNDIALISTA!! 👏😳



A menos de 50 días del torneo más grande de la historia, la FIFA modificó el reglamento disciplinario de las tarjetas amarillas. Y el cambio es más importante de lo que parece.



Las amarillas acumuladas se borrarán a cero en dos momentos del… pic.twitter.com/Yw4NVf8Tb5 — Zona Concacaf (@ZConcacaf) April 28, 2026

Un borrón en dos momentos clave

La propuesta contempla que todas las tarjetas acumuladas se eliminen en dos etapas diferentes del torneo: al finalizar la fase de grupos y luego de los cuartos de final. Esto implica que los futbolistas arrancarán "limpios" tanto al inicio de la fase eliminatoria como antes de las semifinales.

De por sí, la medida no es completamente nueva, ya que actualmente las amonestaciones se borran antes de las semifinales. Sin embargo, la novedad radica en extender ese beneficio también al cierre de la fase de grupos, un cambio pensado para el nuevo formato.

Dado que el Mundial 2026 pasará de contar con la participación de 32 a 48 selecciones y sumará una ronda adicional de eliminación directa -dieciseisavos de final-, desde el organismo entienden que el riesgo disciplinario crece considerablemente, por lo que un jugador podría acumular varias amarillas en pocos partidos y perderse encuentros decisivos por sanción, incluso arrastrando tarjetas desde las primeras instancias de la copa.

Se debe proteger el espectáculo

Key Speakers At Semafor World Economy Summit | Bloomberg/GettyImages

El objetivo principal apunta a evitar que figuras relevantes de los distintos combinados queden fuera de partidos cruciales por acumulación de amonestaciones. La FIFA busca preservar el nivel competitibo y el atractivo de las fases finales, donde se concentra la mayor cantidad de atención a nivel mundial. Un formato más extenso de este tipo requiere reglas más flexibles que acompañen sin afectar el espectáculo.

De ahora en adelante, se prevee que la iniciativa sea debatida en las próximas reuniones del Consejo de la FIFA, que se llevarán a cabo en Vancouver. Ahí se determinará si el cambio se implementará de manera oficial para la Copa del Mundo 2026.

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