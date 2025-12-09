La FIFA confirma un cambio radical en las reglas del Mundial de 2026 al estilo de la NFL

La FIFA ha confirmado que todos los partidos del Mundial 2026, independientemente de las condiciones meteorológicas, incluirán un descanso de tres minutos a mitad de cada tiempo, denominado “pausas de hidratación”, lo que dividirá cada encuentro en cuatro cuartos.

Este es un concepto común en los deportes organizados por los coanfitriones Estados Unidos y Canadá (el fútbol americano de la NFL y el baloncesto de la NBA, entre otros, se juegan en cuatro cuartos).

Las pausas para refrescarse en el fútbol no son insólitas. Actualmente, se administran intervalos de entre 90 segundos y tres minutos según el criterio del árbitro, dependiendo de la temperatura y la humedad del momento en cada partido. Sin embargo, nunca antes se había disputado una Copa del Mundo con las reglas preacordadas de pausas a los 22 minutos.

“En cada partido, independientemente del lugar, de si hay techo o de la temperatura, habrá una pausa de hidratación de tres minutos”, declaró el director del torneo de la Copa Mundial de 2026, Manolo Zubiria, en un comunicado de prensa de la FIFA. “Serán tres minutos de silbato a silbato en ambos tiempos”.

“Obviamente, si hay una interrupción por lesión en el minuto 20 o 21 y continúa, se abordará en el momento con el árbitro”.

¿Por qué la FIFA divide los partidos del Mundial en cuartos?

Gianni Infantino ha promocionado el próximo torneo como una secuencia de “104 superbowls” | ROBERTO SCHMIDT/GettyImages

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, suele repetir que el Mundial del próximo verano será el equivalente a “104 Super Bowls”. Si bien la audiencia de algunos de los partidos menos glamorosos de la fase de grupos tendrá dificultades para igualar la del gran encuentro de cada temporada de la NFL, al igual que la versión estadounidense del fútbol americano, contará con cuatro cuartos.

Más que cualquier plan nefasto para americanizar el fútbol, ​​la FIFA ha insistido en que se trata de proteger a los atletas. "La FIFA prioriza el bienestar de los jugadores”, insistió el organismo rector del fútbol mundial.

La universalidad de esta medida radica en “garantizar la igualdad de condiciones para todos los equipos, en todos los partidos”.

Cómo se aprovecharán estas nuevas interrupciones no es un tema que la FIFA se haya preocupado. Sin duda, algunas emisoras aprovecharán estos intervalos para lanzar anuncios lucrativos, mientras que los entrenadores seguramente aprovecharán la ocasión para transmitir sus propios mensajes.

Las repercusiones tácticas de estas interrupciones prolongadas podrían ser significativas si algún entrenador astuto encuentra la manera de explotarlas. El tiempo entre los mensajes de un entrenador a sus jugadores se reducirá a la mitad, mientras que el número de charlas con el equipo durante el partido se triplicará.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026