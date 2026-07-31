La FIFA daría marcha atrás al FFE, propuesto por Gianni Infantino

Según informa el New York Post, la FIFA daría marcha atrás al polémico proyecto propuesto por Gianni Infantino para vender una parte de los mundiales a inversores externos, idea que generó gran descontento en la UEFA, al grado de ‘‘amenazar’’ con boicotear las competencias organizadas por la FIFA.

FIFA has scrapped $20B World Cup sell-off plan following European boycott, global outrage: sources https://t.co/DD3eVsm5Zl pic.twitter.com/dTO2YLu7b0 — New York Post Sports (@nypostsports) July 31, 2026

La CONCACAF y la CONMEBOL también se pronunciaron en contra de este proyecto, aunque la selección mexicana de fútbol luego lanzó un comunicado informando que analizarían detenidamente esta propuesta.

El plan le habría dejado la escandalosa cantidad de 4,000 millones de dólares por la venta del 20% de los derechos de la justa mundialista. Sin embargo, la postura de las confederaciones los habría motivado a dar marcha atrás a la idea de Gianni Infantino, poniendo incluso en tela de duda su continuidad como jefe máximo de la federación.

«No lo ven claro. De ninguna manera quieren seguir involucrados en este lío», declaró una fuente cercana a la FIFA.

«Esto supondría el fin (temporal) del fútbol mundial», afirmó una fuente cercana a Infantino.

«Sondearon el terreno y obtuvieron una respuesta clara», declaró a *The Post* una fuente cercana a Infantino que pidió mantener el anonimato.

«Creo que intentan profesionalizar algunos aspectos del fútbol mundial», comentó una fuente cercana al malogrado proyecto.

«El proyecto que ha suscitado tanta polémica y debate no es un proyecto de la FIFA», afirmó el director de operaciones de la FIFA, Kevin Lamour.

"No puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA contempla vender una participación en la Copa del Mundo", declaró Carlos Cordeiro, asesor principal de Infantino y exsocio de Goldman Sachs.

Si bien es verdad que el fútbol ya no es solamente un deporte, sino que se ha convertido también en una industria, y, por lo tanto, en un negocio con fines de lucro, hay elementos que deben protegerse por encima de cualquier interés. No hacerlo, atentaría en contra de la esencia propia del juego, y eso es algo que los aficionados (clientes, para la industria) no perdonarían jamás.