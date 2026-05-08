La FIFA habilitó a Otamendi para disputar el primer partido de Argentina en el Mundial 2026

A 34 días del inicio de la Copa del Mundo 2026, Nicolas Otamendi fue beneficiado por una amnistía de la FIFA y quedó habilitado para jugar el debut de la selección argentina ante Argelia, previsto para el 16 de junio en Kansas City.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Nicolas Otamendi will be available to play the first game of the World Cup.



His suspension has been LIFTED!



— @gastonedul pic.twitter.com/5cSZBsTYrm — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 8, 2026

El defensor arrastraba una fecha de suspensión desde septiembre del año pasado, luego de ser expulsado en la última fecha de las Eliminatorias sudamericanas frente a Ecuador. Aquella noche, el zaguero bajó a Enner Valencia cuando el delantero se escapaba mano a mano y el árbitro colombiano Wilmar Roldán lo amonestó con roja directa.

Una gestión que cambió el panorama para Scaloni

Como la Albiceleste no volvió a disputar partidos oficiales después de las Eliminatorias -debido a que la Finalissima programada para marzo ante España finalmente no se jugó-, el reglamento indicaba que la sanción debía cumplirse en el primer encuentro oficial siguiente, es decir, en el arranque del Mundial.

En esa misma línea, la Asociación del Fútbol Argentino elevó un pedido formal ante el Bureau de la FIFA para revisar la situación disciplinaria del jugador. La gestión encabezada por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, encontró respaldo en la Conmebol, y también en otras federaciones afectadas por casos similares, y la resolución finalmente favoreció al central del Benfica.

El criterio adoptado por el organismo internacional apunta a que todas las selecciones lleguen al Mundial con la mayor cantidad posible de futbolistas disponibles desde la primera fecha. La medida también alcanzó a otros jugadores de diferentes combinados que arrastraban sanciones pendientes de las Eliminatorias.

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Matthew Ashton - AMA/GettyImages

La selección de Argentina, actual campeona del mundo y bicampeona de América, abrirá su participación en el Grupo J frente a Argelia. Después enfrentará a Austria y cerrará la fase inicial ante Jordania.

Ahora, la noticia representa un alivio para Lionel Scaloni; Otamendi aparece como uno de los nombres de mayor experiencia dentro del grupo, por lo que la habilitación le devuelve al entrenador una de sus referencias defensivas en el momento justo y todo indica que podría arrancar como titular en lo que sería su cuarto Mundial.

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