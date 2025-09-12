La formación titular que ganó el Mundial del 86 junto a Maradona

29 de junio de 1986, Estadio Azteca de México, las selecciones de Argentina y Alemania Federal se enfrentan en la final de la Copa del Mundo. El conjunto albiceleste dirigido desde el banquillo por Bilardo y con Diego Armando Maradona en el césped se impuso 3-2 dándole a Argentina el segundo Mundial de su historia.

Recordemos los 10 jugadores que acompañaron de inicio al Diego en ese partido

1. Nery Pumpido

Nery Pumpido defendió la portería en el Mundial de 1986 | IMAGO / Buzzi

Bajo los palos se encontraba Nery Pumpido que estaba ante su segunda oportunidad de ganar una Copa del Mundo. Anteriormente fue convocado en el Mundial de España en 1982 aunque no jugó y también estuvo en Italia 1990 aunque sólo pudo jugar dos partidos tras lesionarse al chocar con un compañero. El guardameta llegó a defender la portería de Argentina en 15 ocasiones.

2. Óscar Ruggeri

En la defensa tenemos al gran Óscar Ruggeri que defendió la camiseta albiceleste en 44 ocasiones. El Mundial del 86 no fue su único título con Argentina, también formó parte del equipo que conquistó la Copa América en 1991 y 1993 y la Copa Confederaciones en 1992.

3. José Luis "Tata" Brown

"No salgo ni muerto". Esas fueron las palabras de Brown durante la final ante Alemania. El defensa se había dislocado un hombre durante el encuentro y se negó a ser sustituido. El gesto del Tata, que había anotado el primer gol del encuentro, aguantando hasta el pitido final aún perdura en la memoria de los aficionados.

4. José Luis Cuciuffo

🃏 La #FiguritaDelDía de hoy para el álbum histórico de #Belgrano es José Luis Cuciuffo, 🇦🇷 campeón del mundo en México '86.

⚽ Defensor

🗓️ 1993

📊 14 PJ, 2 goles pic.twitter.com/SiwahPhEZJ — Belgrano (@Belgrano) May 22, 2020

El lateral izquierdo lo ocupó el entonces jugador de Vélez, José Luis Cuciuffo, que jugó 6 de los 7 partidos de aquel Mundial. Esa fue la primera y única vez que El Cuchu disputaría una Copa del Mundo.

5. Sergio Batista

Sergio Batista compartió equipo con Maradona en 1986 | IMAGO / WEREK

Sergio Batista jugó su primer partido con la selección absoluta de Argentina en 1985, y un año más tarde se proclamó campeón del mundo. En México 85 participó en los 7 partidos que disputó el combinado albiceleste. En total jugó 39 partidos con la selección.

6. Ricardo Giusti

Ricardo Giusti disputó todos los partidos en el Mundial del 86 | IMAGO / Laci Perenyi

Uno de los fijos en el once de Carlos Bilardo era Ricardo Giusti que en aquel Mundial disputó los 7 partidos completos con su selección. Con Argentina disputó otros cuatro torneos aunque no conquistó ninguno de ellos.

7. Jorge Burruchaga

Jorge Burruchaga, uno de los héroes de aquella final. El centrocampista anotó el 3-2 definitivo para llevar a Argentina a alcanzar la gloria por segunda vez en su historia. Con la selección no conquistó ningún torneo más pero con Independiente sumó cinco títulos a su palmarés.

8. Héctor Enrique

Héctor Enrique fue centrocampista en la selección argentina | IMAGO / AFLOSPORT

El Mundial del 86 fue el único que Héctor Enrique disputó con Argentina. En aquel entonces, el centrocampista militaba en las filas de River Plate donde conquistó cinco títulos, entre ellos la Copa Libertadores.

9. Julio Olarticoechea

On this day in 1986. Argentina 2-1 England. The 88th minute.



One of the greatest goal line clearances in football history from Julio Olarticoechea, as Gary Lineker comes a whisker away from equalising.



Unbelievable drama.pic.twitter.com/iWIDRqEBLg — Stu’s Football Flashbacks (@stusfootyflash) June 22, 2025

Julio Olarticoechea, uno de los ídolos de la historia de la selección argentina, un futbolista que podía jugar prácticamente en cualquier posición sobre el terreno de juego. Además de proclamarse campeón en el 86, formó parte del equipo que disputó el Mundial del 82 y también obtuvo el subcampeonato en Italia 1990.

10. Jorge Valdano

Jorge Valdano anotó uno de los goles de la final | IMAGO / Laci Perenyi

En la delantera nos encontramos con Jorge Valdano. El exjugador disputó 22 partidos con Argentina anotando 11 goles y fue uno de los goleadores de aquella final al anotar el 2-0.

11. Diego Armando Maradona

Diego Maradona estuvo bien acompañado en el Mundial 1986 | IMAGO / Newscom / GDA

El once lo completó el mejor jugador de todos los tiempos, la leyenda Diego Armando Maradona que estaba haciendo historia en cada partido de ese Mundial.