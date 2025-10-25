La fuerte crítica de Enzo Maresca al Chelsea tras la derrota ante el Sunderland

El Chelsea de Enzo Maresca sufrió un duro golpe este sábado en Stamford Bridge, al caer in extremis 1-2 a manos del Sunderland.

A pesar de adelantarse temprano en el marcador gracias a un tanto del extremo argentino Alejandro Garnacho, los Blues no lograron mantener la ventaja y terminaron encajando el gol de la derrota en el minuto 93. De esa forma, el resultado no sólo frenó su positiva racha de cuatro victorias; le permitió a los Black Cats superarlos en la tabla de posiciones de la Premier League y colocarse, momentáneamente, en la segunda posición.

Tras el encuentro, Maresca compartió su enorme decepción con Sky Sports, reconociendo que su escuadra no estuvo al nivel esperado. “No estuvimos lo suficientemente bien en general. Sabemos que en el momento en que bajas un poco, como nosotros, puedes perder puntos contra cualquier equipo de la Premier. Es muy difícil".

TOPSHOT-FBL-ENG-PR-CHELSEA-SUNDERLAND | HENRY NICHOLLS/GettyImages

El entrenador de los actuales campeones del Mundial de Clubes y de la Conference League continuó criticando a sus pupilos, y sin buscar excusas, aunque libró de culpa a los suplentes. "Siempre es difícil para los que entran. Al menos lo intentaron; pero, en general, no estuvimos a la altura".

Chelsea v Ajax - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

Pese a la diana inicial de Garnacho, el estratega italiano siempre vio al Sunderland mejor parado y enfocado que al Chelsea. "Empezamos bien con el gol, pero incluso con eso, la sensación era que perdíamos; en cuanto a físico, duelos, segundos balones, ese tipo de cosas. Contra estos equipos siempre es peligroso", analizó.

Maresca no paró de ser autocrítico y dejó claro que no considera este tropiezo un simple accidente. De hecho, si el puntero Arsenal gana su partido dominical, se distanciará a ocho unidades de la oncena de The Bridge: “Es que no estuvimos a la altura. Si no somos lo suficientemente buenos, podemos perder puntos contra todos”, finalizó el italiano.