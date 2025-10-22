Martin Ødegaard habla sobre cuándo podría volver a jugar con el Arsenal

Martin Ødegaard es moderadamente optimista respecto a su recuperación, tras una desafortunada serie de lesiones que lo han mantenido alejado de los terrenos de juego con su Arsenal.

Incluso, el mediapunta noruego reconoció haber vivido semanas difíciles, aunque cree estar avanzando de forma positiva, motivo por el cual mantiene su buen ánimo.

"Es complicado fijar una fecha de regreso con este tipo de lesión porque, sobre todo tratándose de mi pierna izquierda, depende mucho de cómo vaya cuando vuelva al campo. A veces me duele bastante la pierna al empezar a pasar el balón, a disparar y a hacer todo eso, así que es muy difícil decir una fecha. Lo único que puedo decir es que estoy progresando muy bien en este momento y que sabremos más cuando vuelva a los entrenamientos y veremos cómo va. Si va realmente bien, puede ser rápido”, aseguró Ødegaard al canal oficial del Arsenal.

El ex del Real Madrid ha sufrido una inusual secuencia de contratiempos físicos que lo han convertido en el primer jugador en la historia de la Premier League en ser sustituido en la primera mitad de tres encuentros consecutivos, a consecuencia de tres problemas físicos: dos en el hombro y uno en la rodilla; este último fue diagnosticado por el cuerpo médico del club londinense como una lesión del ligamento colateral medial. "Sufrí un contacto de rodilla con rodilla en el partido contra el West Ham (4 de octubre) y en ese momento no sabía si era grave o no, porque pueden ser bastante dolorosos, pero normalmente se puede superar. Por eso intenté seguir jugando, a ver si mejoraba. Después han venido muchos días largos de recuperación y trabajo duro, pero, de momento, va bien", aseguró el nórdico.

Aunque los informes apuntan a que el regreso del futbolista de 26 años no se produciría antes de mediados de noviembre, el entrenador de los Gunners, Mikel Arteta, confirmó a Sky Sports que su capitán estará fuera “unas semanas”, sin ofrecer más detalles.

A pesar de la ausencia de Ødegaard en un total de cinco desafíos oficiales en el curso, el Arsenal ha mantenido un notable rendimiento, con cuatro victorias y un empate en dicho tramo, asaltando la punta de la Premier y siendo uno de muy pocos equipos en sumar 9 puntos de 9 posibles en la Champions League.

