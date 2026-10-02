LA Galaxy vs Cruz Azul: previa, predicciones y alineaciones
Este compromiso llega a ocho partidos de fase regular del Club de Fútbol Cruz Azul y a seis de la temporada regular de Los Angeles Galaxy, donde ambos buscarán su lugar en la siguiente ronda.
Ambos jugarán para mantenrse competitivos y llegar en ritmo a sus respectivos caminos en el campeonato doméstico.
Pronóstico SI Fútbol
El conjunto celeste viajará a Los Angeles para medirse al Galaxy en un partido amistoso durante la Fecha FIFA, a pesar de las bajas del equipo mexicano la realidad es que siguen teniendo una plantilla de mayor calidad que la del cuadro californiano que no pasa por su mejor momento.
Por ese motivo, creemos que el cuadro azteca saldrá con el triunfo ya que tendrá un muy buen once titular a comparación del angelino.
LA Galaxy 1-2 Cruz Azul
¿A qué hora se juega el LA Galaxy vs Cruz Azul?
- Ciudad: Los Angeles
- Estadio: Dignity Health Sports Park
- Fecha: domingo 4 de octubre
- Hora: 20:30 EE.UU. (Este), 18:30 MX
Historial de enfrentamientos directos entre el LA Galaxy y Cruz Azul (únicos tres enfrentamientos)
- LA Galaxy: 0
- Empate: 1
- Cruz Azul: 2
- Último partido entre ambos: 03/08/26 - LA Galaxy 1-1 Cruz Azul - Leagues Cup 2026
Últimos 5 partidos
LA Galaxy
Cruz Azul
LA Galaxy 3-2 Colorado
América 0-0 Cruz Azul
Minnesota 2-3 LA Galaxy
Cruz Azul 3-3 Toluca
LA Galaxy 1-1 Seattle
Monterrey 1-0 Cruz Azul
Vancouver 3-0 LA Galaxy
Inter Miami 2-0 Cruz Azul
LA Galaxy 2-1 New England
Cruz Azul 4-3 América 12/09/26
¿Cómo ver el LA Galaxy vs Cruz Azul por Televisión y Streaming online?
Países
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Estados Unidos
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México
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Últimas noticias de LA Galaxy
En LA Galaxy no estará disponible para este partido Riqui Puig. El centrocampista tuvo que pasar por el quirófano tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estará de baja hasta 2027.
La posible alineación de LA Galaxy (4-2-3-1): JT Marcinkowski; Lucas Calegari, Jakob Glesnes, Justin Haak, John Nelson, Harbor Miller, Sergi Roberto, Pablo Enrique Ruíz, Erik Thommy, João Klauss, Robert Taylor.
Últimas noticias de Cruz Azul
Joel Huiqui aún no ha sacado el máximo rendimiento a su plantilla y confía en corregir errores en este parón de selecciones. Aún así, desde el club no descartan el fichaje de un delantero en la próxima ventana de transferencias.
Para este encuentro son duda Rodolfo Rotondi y de Amaury García, ya que ambos vienen arrastrando diferentes problemas físicos. Además, Kevin Mier, Erik Lira y Jeremy Márquez están convocados con sus respectivas selecciones.
La posible alineación de Cruz Azul (5-3-2): Andrés Gudiño; Alan Mozo, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco, Omar Campos; Agustín Palavecino; José Paradela, Carlos Rodríguez; Nicolás Ibáñez, Gabriel Fernández.
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Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.