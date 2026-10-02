LA Galaxy vs Cruz Azul: previa, predicciones y alineaciones

Este compromiso llega a ocho partidos de fase regular del Club de Fútbol Cruz Azul y a seis de la temporada regular de Los Angeles Galaxy, donde ambos buscarán su lugar en la siguiente ronda.

Ambos jugarán para mantenrse competitivos y llegar en ritmo a sus respectivos caminos en el campeonato doméstico.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto celeste viajará a Los Angeles para medirse al Galaxy en un partido amistoso durante la Fecha FIFA, a pesar de las bajas del equipo mexicano la realidad es que siguen teniendo una plantilla de mayor calidad que la del cuadro californiano que no pasa por su mejor momento.

Por ese motivo, creemos que el cuadro azteca saldrá con el triunfo ya que tendrá un muy buen once titular a comparación del angelino.

LA Galaxy 1-2 Cruz Azul

¿A qué hora se juega el LA Galaxy vs Cruz Azul?

Ciudad : Los Angeles

: Los Angeles Estadio : Dignity Health Sports Park

: Dignity Health Sports Park Fecha : domingo 4 de octubre

: domingo 4 de octubre Hora: 20:30 EE.UU. (Este), 18:30 MX

La sede será el Dignity Health Sports Park | Ryan Sirius Sun/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el LA Galaxy y Cruz Azul (únicos tres enfrentamientos)

LA Galaxy : 0

: 0 Empate : 1

: 1 Cruz Azul: 2

Último partido entre ambos: 03/08/26 - LA Galaxy 1-1 Cruz Azul - Leagues Cup 2026

Últimos 5 partidos

LA Galaxy Cruz Azul LA Galaxy 3-2 Colorado América 0-0 Cruz Azul Minnesota 2-3 LA Galaxy Cruz Azul 3-3 Toluca LA Galaxy 1-1 Seattle Monterrey 1-0 Cruz Azul Vancouver 3-0 LA Galaxy Inter Miami 2-0 Cruz Azul LA Galaxy 2-1 New England Cruz Azul 4-3 América 12/09/26

¿Cómo ver el LA Galaxy vs Cruz Azul por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN México TUDN

Últimas noticias de LA Galaxy

En LA Galaxy no estará disponible para este partido Riqui Puig. El centrocampista tuvo que pasar por el quirófano tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estará de baja hasta 2027.

La posible alineación de LA Galaxy (4-2-3-1): JT Marcinkowski; Lucas Calegari, Jakob Glesnes, Justin Haak, John Nelson, Harbor Miller, Sergi Roberto, Pablo Enrique Ruíz, Erik Thommy, João Klauss, Robert Taylor.

Últimas noticias de Cruz Azul

Joel Huiqui aún no ha sacado el máximo rendimiento a su plantilla y confía en corregir errores en este parón de selecciones. Aún así, desde el club no descartan el fichaje de un delantero en la próxima ventana de transferencias.

Para este encuentro son duda Rodolfo Rotondi y de Amaury García, ya que ambos vienen arrastrando diferentes problemas físicos. Además, Kevin Mier, Erik Lira y Jeremy Márquez están convocados con sus respectivas selecciones.

La posible alineación de Cruz Azul (5-3-2): Andrés Gudiño; Alan Mozo, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco, Omar Campos; Agustín Palavecino; José Paradela, Carlos Rodríguez; Nicolás Ibáñez, Gabriel Fernández.

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