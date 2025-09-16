La gran falla de Franco Mastantuono frente el Olympique de Marsella

El delantero argentino Franco Mastantuono hizo su debut oficial como titular en la UEFA Champions League con el Real Madrid en la Jornada 1 frente al Olympique de Marsella desde el Estadio Santiago Bernabéu.

Durante los primeros 45 minutos que tuvo de acción no pasó desapercibido y tuvo dos jugadas importantes que pudo haber aprovechado para hacerse presente en el marcador, sin embargo, su grito de gol tuvo que esperar.

Champions League debut for Franco Mastantuono 👋🇦🇷#UCL pic.twitter.com/fcDamJsxhm — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 16, 2025

La falla sobre el final del primer tiempo de Mastantuono

La primera que tuvo se metió hasta el área quitándose a varios rivales, pero una vez que se disputo a rematar el guardameta Rulli ya estaba enfrente de él y le tapó el esférico de su pie.

No obstante, sobre el final de los primeros 45 minutos reglamentarios Kylian Mbappé le concedió un pase libre para rematar sin defensores, pero al disparar no tuvo la colocación adecuada para vencer a su compatriota en la portería que posteriormente intentó contrarrematar, pero los rivales ya estaban encima de él.