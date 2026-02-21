La guía completa para la temporada de MLS 2026

La Major League Soccer inicia su trigésima primera temporada de su historia el 21 y 22 de febrero de 2026, en un momento histórico para el fútbol en Norteamérica, a pocos meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Nuestra liga regresa a la actividad. ¿Estás listo? 👀🍿



MLS is back, 21 y 22 de Febrero. pic.twitter.com/eAcD5sSQlE — MLS Español (@MLSes) February 12, 2026

Esta nueva campaña arranca con récords de asistencia a los estadios, talento internacional y figuras mundiales como: Lionel Messi, Son Heung-Min, Thomas Müller y James Rodríguez.

The home of fútbol: 🔜🤩 pic.twitter.com/srN0yynSmD — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 20, 2026

Además, una inversión superior a 11 mil millones de dólares en infraestructura, cerca de 30 estadios específicos de fútbol (26 en uso en 2026), la apertura del Miami Freedom Park en abril de Inter Miami CF y dos más en construcción en la ciudad de Nueva York (Etihad Park en 2027), Chicago (2028) y Boston (New England Revolution). Así como la expansión y modernización continua de estadios y centros de entrenamiento.

This season is too good to miss. Watch every MLS match on Apple TV. pic.twitter.com/0I4ESfCsuC — Apple TV (@AppleTV) February 17, 2026

También una experiencia de transmisión mejorada y mundial, ya que la MLS celebra su cuarto año en asociación con la empresa más innovadora del mundo, Apple.

Los 510 partidos estarán disponibles en Apple TV en más de 100 países.

Nuevos eventos destacados:

Walmart Saturday Showdown

Sunday Night Soccer

Partidos selectos también en FOX (Estados Unidos) y TSN/RDS (Canadá).

Fechas clave

La Final de la MLS Cup 2026 se jugará en diciembre | Elsa/GettyImages

21 de febrero: inicio de la temporada regular de la MLS 2026.

4 de abril: inauguración del nuevo estadio de Inter Miami.

25 de mayo - 16 de julio: pausa por la Copa del Mundo.

16 de julio - 17 de julio: la acción de la MLS regresa previo a la final de la Copa del Mundo.

29 de julio: MLS All-Star Game 2026 en el Bank of America Stadium.

4 de agosto: inicio de la Leagues Cup 2026.

6 de septiembre: final de la Leagues Cup 2026.

7 de noviembre: Decision Day.

Diciembre: MLS Cup 2026.

Figuras y fichajes destacados

Protagonistas de todas partes del mundo, jugando en nuestros campos a meses de la Copa del Mundo.



Comienza la MLS 2026, la temporada más global de nuestra historia. https://t.co/A0gVKbER0k — MLS Español (@MLSes) February 20, 2026

Leo Messi representa el impacto sudamericano, y el campeón mundial que cambió por completo la precepción global de la liga, desde su llegada a Inter Miami CF.

James Rodríguez, otro mundialista reforzando ese puente latino este año desde Colombia, tras llegar a Minnesota United.

Son Heung-Min, capitán de Corea del Sur, y su fuerte impacto en Asia y el mundo, abriendo otro apartado de audiencia masiva con LAFC.

La incorporación de otro mundialista alemán como Timo Werner a San José Earthquakes, para que junto al campeón de Brasil 2014, Thomas Müller, desde la Columbia Británica, proyectan aún más la MLS hacia el eje europeo.



Camino al Mundial 2026

La MLS será protagonista del Mundial:

El detalle de las 16 sedes de la Copa del Mundo 2026 y sus respectivos estadios. pic.twitter.com/Pf54qvjQOP — SportsCenter (@SC_ESPN) June 16, 2022

13 de las 16 ciudades sede tienen clubes MLS.

Cinco estadios de la liga albergarán partidos mundialistas.

Se espera un récord de jugadores MLS representando a sus selecciones.

Jugadores destacados rumbo al Mundial incluyen:

Messi (Argentina)

Diego Luna (Estados Unidos.)

Jonathan Osorio (Canadá)

James Rodríguez (Colombia)

Miguel Almirón (Paraguay)

Competiciones internacionales

Concacaf Champions Cup 2026

Vancouver Whitecaps fue subcampeón de la Concacaf Champions Cup 2025 | Manuel Velasquez/GettyImages

9 clubes MLS participan.

En los últimos años, la MLS ha sido protagonista constante.

Objetivo: clasificar a torneos internacionales de clubes FIFA.

Leagues Cup 2026

Seattle Sounders ganó la edición 2025 | Icon Sportswire/GettyImages

Cuarta edición tras el Mundial.

MLS ha ganado las últimas tres ediciones frente a clubes de Liga MX.

Participan 36 clubes (18 MLS y 18 Liga MX).

Infraestructura y crecimiento

They grow up so fast 🥹🥲



We’re excited to watch our MLS NEXT Pro alumni in action this season. pic.twitter.com/TqKmTjTvMj — MLS NEXT Pro (@MLSNEXTPRO) February 20, 2026