La historia detrás del brutal apodo que los propios jugadores del Real Madrid le habrían puesto a Álvaro Arbeloa

Ha sido una semana infernal para Álvaro Arbeloa, quien se enfrenta a un Real Madrid sumido en una guerra interna.

Este artículo fue previamente publicado por SI FC

Las tensiones en los entrenamientos alcanzaron su punto álgido esta semana, con Federico Valverde hospitalizado tras un altercado con su compañero Aurélien Tchouaméni. Mientras tanto, Álvaro Carreras pareció confirmar los rumores de que Antonio Rüdiger le había abofeteado en otro incidente.

La discordia en el vestuario ha llegado a niveles sin precedentes, con rumores de una división entre facciones.

Se ha informado que tan solo cuatro jugadores siguen apoyando a Arbeloa como entrenador, mientras que varios ya ni siquiera le dirigen la palabra.

Se espera que el ex lateral derecho deje su cargo al finalizar la temporada, pero estas últimas semanas deben de ser interminables para el hombre que debía estabilizar al equipo tras la repentina marcha de Xabi Alonso en enero.

La pesadilla del Clásico se cierne sobre Arbeloa

FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRID | HAITHAM AL-SHUKAIRI/GettyImages

La semana de pesadilla de Arbeloa podría llegar a su punto máximo este domingo, cuando el Real Madrid viaje a Cataluña para enfrentarse al Barcelona en el último Clásico de la temporada.

Si los locales evitan la derrota, se coronarán bicampeones de La Liga, condenando así a sus grandes rivales a otra temporada sin un título importante.

La perspectiva de ser parte de la coronación del Barcelona será particularmente difícil para Arbeloa, quien tiene una larga historia de animosidad con el club catalán.

Durante su época como jugador, Arbeloa, un defensor acérrimo del Madrid dentro y fuera del campo, solía tener roces con las estrellas del Barça, lo que le valió un apodo que lo ha acompañado a lo largo de los años.

Arbeloa, conocido como el ''Cono''

Head coach Alvaro Arbeloa (Real Madrid CF) gestures during a | SOPA Images/GettyImages

En 2015, Arbeloa tuiteó sobre Gerard Piqué: «Algún día veré a mi amigo Gerard en el Comedy Club, hablando del Real Madrid, seguro».

Piqué respondió unos días después, declarando a la prensa: «No lo llamaría amigo, más bien conocido».

La palabra en español para conocido es «cono», y Piqué enfatizó la primera sílaba, «cono». Piqué se sumó a la broma de que Arbeloa, como jugador, era tan útil como un cono de entrenamiento.

El apodo se popularizó, y a lo largo de los años, los aficionados rivales se referían a Arbeloa como «cono» a pesar de sus éxitos, que incluyeron formar parte de dos equipos campeones de la Champions League.

El banquillo del Madrid usa un apodo cruel

Parece que el apodo no es solo cosa de rivales, ya que el periodista Manolo Lama afirma que los jugadores suplentes del Real Madrid también lo usan para referirse a su entrenador.

Dijo: “Muchos de los problemas se deben a que los jugadores españoles que no juegan, cuando están en el banquillo, no paran de llamar a Arbeloa ‘el cono’.

“Miren a ese cono, qué malo es, miren a ese cono, no lo entiende”.

Se afirma que Arbeloa no ha oído el apodo directamente, sino que la información le ha llegado a través de su cuerpo técnico.

Mientras tanto, AS informa que el Real Madrid incluso ha considerado “tender trampas” para atrapar al responsable de las filtraciones del vestuario que han puesto de manifiesto el caos que reina en el club.

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