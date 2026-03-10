La histórico sanción que se ha impuesto dentro de la MLS

La Major League Soccer se encuentra en el centro de la conversación internacional luego de una decisión disciplinaria que ha sacudido al entorno del futbol norteamericano. La liga anunció sanciones severas contra dos futbolistas que formaron parte del Columbus Crew, en un caso relacionado con apuestas deportivas realizadas en sitios ilegales.

La medida adoptada por la MLS ha sido contundente: suspensión de por vida para los jugadores Yaw Yeboah y Derrick Jones. La investigación interna concluyó que ambos participaron en actividades de apuestas que contravienen los reglamentos de integridad deportiva establecidos por la liga.

#Fútbol2Day - 🇺🇸



Derrick Jones 🇬🇭 (Columbus Crew) y Yaw Yeboah🇬🇭 (LAFC), vetados de por vida por la MLS por apostar en partidos.



Sus apuestas incluían partidos donde ellos mismos participaban. pic.twitter.com/KJ2vB1zYBq — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) March 10, 2026

El caso ha generado gran impacto debido a la naturaleza de las irregularidades detectadas. De acuerdo con los reportes que comenzaron a circular en distintos medios, algunas de las apuestas realizadas por los futbolistas no solo involucraban partidos de futbol, sino que también estaban relacionadas con su propio desempeño dentro del campo.

Este tipo de conductas representan una de las faltas más graves dentro del deporte profesional. Las ligas alrededor del mundo mantienen políticas estrictas contra cualquier tipo de participación de jugadores en apuestas deportivas, especialmente cuando estas pueden afectar la integridad de la competencia.

En la investigación se identificaron patrones que despertaron sospechas dentro de los sistemas de monitoreo de apuestas. Dichos patrones llevaron a revisar de manera más profunda determinadas acciones registradas durante encuentros en los que participaron los futbolistas implicados.

MLS 2025 Official Headshots | MLS/GettyImages

Entre los elementos que llamaron la atención de las autoridades deportivas se encuentran algunas jugadas específicas dentro de los partidos. Particularmente se mencionan situaciones relacionadas con tarjetas amarillas que habrían sido objeto de apuestas en determinados encuentros.

El nombre de Derrick Jones aparece vinculado con varios de estos episodios, en los que presuntamente se registraron apuestas relacionadas con sanciones disciplinarias dentro del partido. Estas acciones despertaron alertas dentro de los mecanismos de vigilancia que utilizan las ligas para detectar posibles manipulaciones.

Yaw Yeboah, por su parte, también fue señalado dentro de la investigación por su participación en apuestas realizadas en plataformas no autorizadas. Aunque el jugador dejó el Columbus Crew en diciembre de 2024, la revisión de actividades anteriores permitió detectar las irregularidades que finalmente derivaron en la sanción.

El caso también incluye el análisis del contexto profesional de ambos futbolistas. Tras su salida del Columbus Crew, Yeboah continuó su carrera durante un periodo adicional en el LAFC, mientras que Derrick Jones abandonó el club en diciembre del año pasado.

La resolución de la MLS envía un mensaje contundente sobre la política de tolerancia cero frente a las apuestas ilegales. En una era donde el crecimiento de las plataformas de juego se ha expandido rápidamente, las ligas profesionales buscan reforzar sus sistemas de control para proteger la integridad de la competencia.