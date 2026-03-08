La ‘Hormiga’ falló un penal ante Atlas, pero Sepúlveda salvó la noche para que Chivas ganara 1-2 el Clásico Tapatío

Tras dos descalabros consecutivos, Chivas por fin pudo ganar una vez más al llevarse el Clásico Tapatío, viniendo de atrás para remontar 1-2 al Atlas en el Estadio Jalisco, gracias a los tantos de Armando González y Ángel Sepúlveda, pese a que Paulo Ramírez había adelantado a los de casa, en la Jornada 10 del Clausura 2026, de la Liga MX.

⚽ Las Chivas le dieron la vuelta al marcador al vencer 1-2 al Atlas en el Estadio Jalisco. Armando ‘La Hormiga’ González anotó y falló un penalhttps://t.co/xqw3O5TbEk — Excélsior (@Excelsior) March 8, 2026

El Guadalajara estuvo a punto de quedarse con las ganas de salir como vencedor, ya que su goleador, La Hormiga, no supo convertir desde los once pasos cuando el encuentro estaba empatado 1-1. El canterano rojiblanco tomó la pelota para sacar un disparo hacia el lado derecho que el colombiano Camilo Vargas supo atajar de gran forma para seguir consolidándose como el guardameta con más penas máximas tapadas en el fútbol mexicano al cosechar 16.



Empero, esta marcación no estuvo exenta de polémica, pues minutos antes supuestamente había un penal a favor de los Zorros cuando Bryan González metió un empujón sobre Edgar Zaldívar, sin embargo, se hizo mutis. Nos fuimos de área a área cuando hubo una sujeción de Jorge Rodríguez sobre Daniel Aguirre, lo cual no se había marcado en un principio, pero el VAR mandó a llamar al árbitro Marco Ortiz, quien luego de revisar la acción, pitó penal a favor.

#Video🎥 ¡CHIVAS FALLA PENAL! 🔴⚪️❌



Armando ”Hormiga” González no pudo ante Camilo Vargas; el colombiano le detiene el penal. pic.twitter.com/bhDNYfk8lP — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 8, 2026

De cualquier forma, Chivas tuvo una nueva oportunidad desde el manchón penal porque El Cuate Sepúlveda sufrió un pisotón de parte de Gaddi Aguirre. La Hormiga había tomado el esférico para tener su revancha, sin embargo, se pudo ver como intercambio palabras con Sepu, siendo este último el encargado de ejecutar para acertar al engañar de gran forma a Don Camilo.



La Academia se había puesto al frente al minuto 12 aprovechando una mala salida del arquero Raúl Rangel, que quiso salir jugando enviando el esférico hacia Rubén ‘Oso’ González, pero este se distrajo y le ganaron la posesión, con el rojinegro sacando un potente zurdazo que venció al Tala.

Ángel Sepulveda le dice a Armando "Hormiga" González (ambos de C.D. Guadalajara) que le deje cobrar esta vez el otro tiro penal ante Atlas FC en el #ClasicoTapatio; sonido ambiente en mono extraído de la transmisión de TUDN USA pic.twitter.com/DBnSxNWse2 — lilboimx (@lilboimx) March 8, 2026

Y aunque el Guadalajara intentó por todos los medios ir por el empate en el primer tiempo, fue hasta el segundo cuando logró su objetivo. En una acción similar a su gol en contra, Aldo Rocha robó una pelota cedida por Roberto Alvarado, pero el extremo luchó por recuperarla ante el exceso de confianza del capitán académico, quedando la posesión al Otaku, quien sacó un fuerte disparo de larga distancia que contó con el desvió de Sergio Hernández, llegando así el empate momentáneo.