La ‘Hormiga’ González inicia su camino hacia un nuevo título de goleo y el anhelado boleto al Mundial de 2026

Chivas de Guadalajara tuvo un arranque inmejorable este sábado 10 de enero en la Jornada 1 del torneo Clausura 2025 de la Liga MX. El equipo dirigido por Gabriel Milito se impuso 2-0 al Pachuca en el Estadio Akron, con anotaciones de Armando González —actual campeón de goleo, empatado con Paulinho y João Pedro— y Diego Aguirre.

‘La Hormiga’ abrió el marcador al minuto 17, tras una jugada por la banda derecha de Richard Ledezma, quien cedió el balón a Brian Gutiérrez. El nuevo refuerzo del Rebaño desvió lo justo para que el delantero de 22 años definiera la acción y superara al guardameta Carlos Moreno.

Con este resultado, Chivas de Guadalajara sumó sus primeros tres puntos de la temporada, con la mira puesta en trascender más allá de lo conseguido en el Apertura 2025. En el plano individual, el gol representa un impulso clave para la confianza de González, quien afronta el semestre más importante de su corta carrera.

Tras conquistar el título de goleo el semestre pasado, ‘La Hormiga’ carga ahora con la presión de consolidarse en la primera división y confirmar que su rendimiento no fue obra de la casualidad. Además, el joven delantero mexicano buscará mantener su paso goleador para poner en aprietos a Javier Aguirre, técnico de la selección mexicana.

El ‘Otaku del gol’, como también es conocida la nueva joya del Guadalajara, recibió su primera convocatoria con la selección mexicana durante la pasada Fecha FIFA de noviembre, tras la lesión de Santiago Giménez, y debutó en un partido amistoso ante Paraguay.

Hasta el momento, Raúl Jiménez y Santiago Giménez parecen tener asegurado su lugar en la convocatoria mundialista, aunque la plaza del tercer delantero continúa abierta. En ese escenario, González buscará ganarse la última vacante apoyado en sus goles y actuaciones con Chivas.

La competencia no será sencilla: el atacante rojiblanco disputará ese sitio con Julián Quiñones, de destacado rendimiento en Arabia Saudita; Germán Berterame, que atraviesa un gran momento con Rayados de Monterrey; y Ángel Sepúlveda, quien viene de firmar buenas temporadas con Cruz Azul y ahora comparte vestidor con él en el Rebaño.

Con ese panorama, este fin de semana González ya dio el primer paso en la carrera por ganarse un lugar en la lista mundialista, con la mira puesta también en un objetivo personal: conquistar su segundo título de goleo en la Liga MX y respaldar su candidatura con números y actuaciones contundentes.