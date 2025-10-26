La ‘Hormiga’ González logró su ‘hat-trick’ en el Clásico Tapatío y ya alcanzó a Paulinho en el liderato de goleo

Las Chivas Rayadas del Guadalajara se están dando todo un festín contra Atlas en el Clásico Tapatío, ya que están goleando 4-1 con un triplete de Armando González y una diana de Luis Romo, en duelo de la Jornada 15 del Apertura 2025, de la Liga MX, con lo que se mete de plano a lugares directos de Liguilla, alcanzando los 23 puntos para ser sextos de la clasificación, a menos que una verdadera catástrofe se dé en los últimos minutos.

🇲🇽 EL MEXICANO, ARMANDO 'HORMIGA' GONZÁLEZ, LIDERA LA TABLA DE GOLEO DE LA @LigaBBVAMX CON 10 GOLES 🤯 pic.twitter.com/audPQdzxeX — CHIVAS (@Chivas) October 26, 2025

Desde el primer tiempo, el Rebaño Sagrado puso la balanza a su favor al conseguir el 3-0 con doblete de La Hormiga y la diana de Romo. El primero vino tras un gran centro de Efraín Álvarez. En el segundo, el mediocampista sinaloense aprovechó un rechace defensivo para mandar a guardar la pelota. Ya en el tercero, El Otaku aprovechó el rebote de la pelota que pegó en el travesaño para meter un cabezazo y celebrar su segundo tanto del compromiso.



Para el segundo tiempo, los rojiblancos hicieron más grande la diferencia cuando Roberto Alvarado mandó un pase filtrado hacia el área, con González barriéndose ante la salida del arquero colombiano Camilo Vargas, con el esférico entrando. Con este gol, el canterano tapatío llegó a su décima anotación del semestre para empatar en el liderato de goleo al portugués Paulinho Dias, del Toluca, que jugará este domingo frente a Pachuca en el Estadio Nemesio Diez.

¡IMPARABLE! 🐜🔥



Armando González está firmando su Hat Trick en el Clásico Tapatío en tan solo 51’ del juego.



El delantero mexicano llega a los 10 goles en el AP25, compartiendo el liderato de goleo con Paulinho. pic.twitter.com/YM97Q310n9 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 26, 2025

Ya con el triunfo prácticamente en el bolsillo, Chivas bajó los decibeles, ocasionando que casi se marcara un penal a favor de los Zorros, pero el VAR intervino para echar atrás la decisión del silbante Marco Ortiz. No obstante, los visitantes sí lograron descontar al minuto 63 de la mano del argentino Mateo García, que se metió solo al área para definir con calma ante Raúl Rangel.



Y aunque Armando González tenía todo para marcar una diana más y rebasar al atacante europeo en la cima de goleo, el técnico argentino Gabriel Milito decidió sacarlo para darle descanso y así, brindarle minutos a Teun Wilke.