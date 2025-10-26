La ‘Hormiga’ González logró su ‘hat-trick’ en el Clásico Tapatío y ya alcanzó a Paulinho en el liderato de goleo
Las Chivas Rayadas del Guadalajara se están dando todo un festín contra Atlas en el Clásico Tapatío, ya que están goleando 4-1 con un triplete de Armando González y una diana de Luis Romo, en duelo de la Jornada 15 del Apertura 2025, de la Liga MX, con lo que se mete de plano a lugares directos de Liguilla, alcanzando los 23 puntos para ser sextos de la clasificación, a menos que una verdadera catástrofe se dé en los últimos minutos.
Desde el primer tiempo, el Rebaño Sagrado puso la balanza a su favor al conseguir el 3-0 con doblete de La Hormiga y la diana de Romo. El primero vino tras un gran centro de Efraín Álvarez. En el segundo, el mediocampista sinaloense aprovechó un rechace defensivo para mandar a guardar la pelota. Ya en el tercero, El Otaku aprovechó el rebote de la pelota que pegó en el travesaño para meter un cabezazo y celebrar su segundo tanto del compromiso.
Para el segundo tiempo, los rojiblancos hicieron más grande la diferencia cuando Roberto Alvarado mandó un pase filtrado hacia el área, con González barriéndose ante la salida del arquero colombiano Camilo Vargas, con el esférico entrando. Con este gol, el canterano tapatío llegó a su décima anotación del semestre para empatar en el liderato de goleo al portugués Paulinho Dias, del Toluca, que jugará este domingo frente a Pachuca en el Estadio Nemesio Diez.
Ya con el triunfo prácticamente en el bolsillo, Chivas bajó los decibeles, ocasionando que casi se marcara un penal a favor de los Zorros, pero el VAR intervino para echar atrás la decisión del silbante Marco Ortiz. No obstante, los visitantes sí lograron descontar al minuto 63 de la mano del argentino Mateo García, que se metió solo al área para definir con calma ante Raúl Rangel.
Y aunque Armando González tenía todo para marcar una diana más y rebasar al atacante europeo en la cima de goleo, el técnico argentino Gabriel Milito decidió sacarlo para darle descanso y así, brindarle minutos a Teun Wilke.
Comunicólogo. Redactor y editor en 90min. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.