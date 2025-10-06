La ‘Hormiga’ González se mantiene en la pelea por el liderato de goleo al darle el empate 1-1 a Chivas contra Pumas

El Estadio Olímpico Universitario sirvió de escenario para el encuentro entre Pumas y Chivas, correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2025, de la Liga MX, donde Armando González sigue demostrando que está en su mejor momento al anotar su sexto tanto para darle el empate a su escuadra frente a los universitarios y a la vez, seguir en la lucha por el campeonato de goleo.

Pese al dominio del Guadalajara en el enfrentamiento, los que pegaron primero fueron los auriazules en el segundo tiempo, todo por un error entre Luis Romo y Rubén González, quienes no se hablaron para ir por una pelota, lo que terminó aprovechando el ecuatoriano Pedro Vite tras una jugada individual de José Juan Macías.



Afortunadamente, eso no bajo los ánimos de los rojiblancos, que inmediatamente se fueron al frente para encontrar la igualada. Por el sector izquierdo, Bryan González espero un momento para luego cederle la pelota a Efraín Álvarez, que mandó un centro preciso al área con La Hormiga ganando a sus marcadores para batir al guardameta Keylor Navas.

Esta diana se convirtió en la sexta del Otaku, que alcanza en estos momentos a Ángel Sepúlveda (Cruz Azul), al colombiano Óscar Estupiñán (Juárez), al español Sergio Canales y al argentino Germán Berterame (Rayados), aunque todavía está a dos del brasileño Joao Pedro (San Luis) y a tres del líder portugués Paulinho Días (Toluca), a falta de cinco fechas por disputarse.



De los seis tantos, el canterano convirtió un doblete frente a los potosinos y aplicó uno más a Xolos, América, Necaxa y Pumas. Los otros futbolistas tapatíos que han aportado anotaciones en este semestre son Cade Cowell, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado (2), Diego Campillo, Santiago Sandoval y Samir Inda.

Se rumoraba que González podría recibir una oportunidad con la selección mexicana para la Fecha FIFA de octubre, sin embargo, su nombre no apareció en el listado brindado por Javier Aguirre.