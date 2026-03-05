La horrible lesión de Víctor Dávila en la derrota del América frente a Bravos de Ciudad Juárez

Minuto 36 de la primera mitad, Bravos de Ciudad Juárez se había puesto al frente en el marcador ante un Club América que, al saltar a la cancha como local, y tomando en consideración la grisácea realidad del conjunto azulcrema, llegaba a dicho compromiso como un claro favorito.

Sin embargo, en ese preciso momento, en una jugada que parecía intrascendente, el atacante chileno Víctor Dávila pisa mal adentro del área y cae tendido en el césped, en una lesión que amenaza con dejarlo fuera del terreno de juego en lo que resta de la temporada.

Pufffff qué dura imagen, horrible como se le hace la rodilla a Víctor Dávila.



Ojalá y me equivoque, pero fácil es lesión de ligamentos, ojalá y no se haya roto los cruzados porque si no adiós 2026... 😥 pic.twitter.com/gcWhLOKuVw — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) March 5, 2026

El conjunto azulcrema sigue sin retomar el vuelo en el Clausura 2026

Cuando todo parecía definido y el empate estaba firmado, Juárez dio el golpe final en el tiempo agregado y silenció al estadio Ciudad de los Deportes. Con un gol agónico de Guilherme Castilho, los Bravos vencieron 2-1 al América en un duelo que cambió de dueño varias veces y que terminó con dramatismo puro.

El partido arrancó con sorpresa. Apenas al minuto cinco, Jairo Torres adelantó a Juárez tras aprovechar una asistencia de José Luis Rodríguez. El atacante definió con contundencia y puso en ventaja al conjunto fronterizo, que desde ese momento se dedicó a resistir la presión de unas Águilas que intentaban reaccionar.

El encuentro se volvió ríspido con el paso de los minutos. Hubo varias amonestaciones, entre ellas para Homer Martínez, Jairo Torres y Raphael Veiga, reflejo de un duelo intenso en medio campo.

Para el complemento, el técnico azulcrema movió sus piezas y encontró respuesta. El ingreso de Alejandro Zendejas cambió el ritmo ofensivo del América. Mientras Juárez también ajustaba con cambios como los ingresos de Rodolfo Pizarro y Guilherme Castilho, el juego se abrió.

La recompensa para los locales llegó al minuto 69. Raphael Veiga filtró un balón preciso y Zendejas apareció para definir y empatar el encuentro 1-1, encendiendo a la afición americanista y presionando a los visitantes en la recta final.

En los minutos posteriores el duelo se llenó de fricciones, tarjetas amarillas y más cambios desde ambos banquillos. Todo apuntaba a que el empate sería el resultado final.

En el tiempo de compensación, Guilherme Castilho apareció para marcar el gol del triunfo y desatar el festejo de los Bravos. Un golpe inesperado que dejó helado al América y selló una victoria dramática para el conjunto fronterizo.

