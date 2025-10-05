La impresionante estadística que alcanzó Lionel Messi ante New England

En la correspondiente Jornada 38 de la Major League Soccer, el Inter Miami recibió al New England Revolution en casa y los golearon 4-1 con un doblete de goles de Tadeo Allende y Jordi Alba, pero para no variar, el hombre que se llevó los reflectores fue el capitán argentino Lionel Messi con sus tres asistencias en el partido.

El ocho veces Balón de Oro llegó a la impresionante cifra de más de 40 contribuciones para gol en el campeonato norteamericano esta temporada, luego de sus primeras dos asistencias de la noche.

A falta de dos partidos, el campeón del mundo registra 24 goles y 17 asistencias con lo que con 38 años sigue siendo un jugador clave que marca diferencia y es candidato a ser campeón de goleo y MVP de la liga por segunda ocasión consecutiva.

Another landmark in a historic season for Lionel Messi. 🐐 pic.twitter.com/MzodL8KTRK — Major League Soccer (@MLS) October 5, 2025

Las asistencias de Messi ante New England

Definición precisa de Tadeo Allende 👊🔥 VAMOSSS pic.twitter.com/il9XEdclUy — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 5, 2025

En el primer gol de la noche el '10' le dio una asistencia de fantasía a su compatriota Tadeo Allende con el que abrió el marcador.

MESSI ➡️ JORDI 🔥🤩 pic.twitter.com/5sURnF9y3i — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 5, 2025

Antes del término del primer lapso en el tiempo añadido, Messi asistió a uno de sus mejores socios, el español Jordi Alba estuvo atento al desequilibrio y calidad del capitán que le alcanzó a dar el pase para puntear el balón y clavarlo en las redes rivales.

Grande Tadeoooo! Doblete del goleador ✌️💥 pic.twitter.com/PykqRGjGIT — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 5, 2025

Por si fuera poco, en el tercer tanto del partido para las garzas, 'Leo' volvió a asistir de larga distancia a Tadeo Allende para que este quedara de frente al arco y metiera su doblete.

De esa manera, el encuentro finalizó 4-1 a favor de los de Lauderdale y se colocaron parcialmente en el tercer puesto de la Conferencia Este con 59 puntos, ya sin la oportunidad de ser campeones de la Supporters' Shield que se ha asegurado el Philadelphia Union.