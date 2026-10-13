La impresionante racha del Barcelona: 12 triunfos consecutivos y casi 50 goles
El FC Barcelona está teniendo un arranque de ensueño en la temporada 2026/2027. El conjunto dirigido por Hansi Flick suma ocho victorias al hilo en LaLiga y dos más en la Champions League. A esta racha impresionante hay que sumar dos triunfos más correspondientes a la campaña pasada del futbol español. En total, el cuadro blaugrana registra una marca de 12 partidos ganados de manera consecutiva; en nueve de estos encuentros ha anotado más de tres goles.
La increíble racha del Barcelona arrancó el 17 de mayo con victoria por marcador de 3-1 sobre el Real Betis.
La escuadra de la Ciudad Condal ha conseguido anotar tres o más goles en 11 de sus 12 partidos. En total, el Barcelona registra 49 goles en este periplo.
A continuación te presentamos el saldo del Barcelona en sus últimos 12 encuentros.
Fecha
Competencia
Rival
Condición
Resultado
17 de mayo
LaLiga
Betis
Local
3-1
23 de mayo
LaLiga
Valencia
Visitante
3-1
23 de agosto
LaLiga
Elche
Visitante
0-5
27 de agosto
LaLiga
Athletic
Local
2-0
31 de agosto
LaLiga
Rayo Vallecano
Local
5-2
6 de septiembre
LaLiga
Valencia
Visitante
0-5
9 de septiembre
Champions League
Feyenoord
Local
5-1
13 de septiembre
LaLiga
Levante
Visitante
2-4
16 de septiembre
LaLiga
Racing de Santander
Local
7-2
19 de septiembre
LaLiga
Sevilla
Visitante
1-3
10 de octubre
LaLiga
Getafe
Local
3-0
13 de octubre
Champions League
Galatasaray
Visitante
1-4
El partido del Barcelona con más goles a favor se registró el 16 de septiembre, cuando se impusieron por marcador de 7-2 al Racing de Santander, con hat-trick de Raphinha, autogol de Asier Villalibre, y goles de Lamine Yamal, Joao Cancelo y Gabriel Jesus.
Para dimensionar el tremendo arranque de temporada del FC Barcelona es necesario recurrir a la estadística: el equipo blaugrana no iniciaba una campaña con 10 triunfos al hilo desde hace 102 años.
El equipo de Flick registró su última derrota el 13 de mayo ante el Deportivo Alavés. En aquella ocasión, el cuadro catalán cayó por la mínima diferencia en el Estadio de Mendizorroza, con gol de Ibrahim Diabate.
El Barcelona regresará a la actividad este sábado 17 de octubre cuando se mida ante el Real Betis en partido de la jornada 9 de LaLiga en el Estadio La Cartuja.
¿El Barça podrá continuar y extender su racha de victorias consecutivas? ¿O el equipo de Manuel Pellegrini será el encargado de detener a la aplanadora blaugrana?
Uriel Salmerón es editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista y escritor especializado en futbol, con más de una década de experiencia en medios. Es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y ha publicado en Sopitas.com, Futbol Total, Máspormás, AS México y Sports Illustrated Fútbol. Se especializa en futbol mexicano, además de seguir de cerca la MLS, LaLiga y la Premier League. Su trabajo va desde la cobertura de la actualidad, partidos, noticias y fichajes hasta artículos más profundos que requieren investigación.