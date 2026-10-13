La impresionante racha del Barcelona: 12 triunfos consecutivos y casi 50 goles

El FC Barcelona está teniendo un arranque de ensueño en la temporada 2026/2027. El conjunto dirigido por Hansi Flick suma ocho victorias al hilo en LaLiga y dos más en la Champions League. A esta racha impresionante hay que sumar dos triunfos más correspondientes a la campaña pasada del futbol español. En total, el cuadro blaugrana registra una marca de 12 partidos ganados de manera consecutiva; en nueve de estos encuentros ha anotado más de tres goles.

La increíble racha del Barcelona arrancó el 17 de mayo con victoria por marcador de 3-1 sobre el Real Betis.

La escuadra de la Ciudad Condal ha conseguido anotar tres o más goles en 11 de sus 12 partidos. En total, el Barcelona registra 49 goles en este periplo.

A continuación te presentamos el saldo del Barcelona en sus últimos 12 encuentros.

Fecha Competencia Rival Condición Resultado 17 de mayo LaLiga Betis Local 3-1 23 de mayo LaLiga Valencia Visitante 3-1 23 de agosto LaLiga Elche Visitante 0-5 27 de agosto LaLiga Athletic Local 2-0 31 de agosto LaLiga Rayo Vallecano Local 5-2 6 de septiembre LaLiga Valencia Visitante 0-5 9 de septiembre Champions League Feyenoord Local 5-1 13 de septiembre LaLiga Levante Visitante 2-4 16 de septiembre LaLiga Racing de Santander Local 7-2 19 de septiembre LaLiga Sevilla Visitante 1-3 10 de octubre LaLiga Getafe Local 3-0 13 de octubre Champions League Galatasaray Visitante 1-4

El partido del Barcelona con más goles a favor se registró el 16 de septiembre, cuando se impusieron por marcador de 7-2 al Racing de Santander, con hat-trick de Raphinha, autogol de Asier Villalibre, y goles de Lamine Yamal, Joao Cancelo y Gabriel Jesus.

Para dimensionar el tremendo arranque de temporada del FC Barcelona es necesario recurrir a la estadística: el equipo blaugrana no iniciaba una campaña con 10 triunfos al hilo desde hace 102 años.

El Barcelona ha tenido un arranque arrasador de temporada | PS Images/MB Media/GettyImages

El equipo de Flick registró su última derrota el 13 de mayo ante el Deportivo Alavés. En aquella ocasión, el cuadro catalán cayó por la mínima diferencia en el Estadio de Mendizorroza, con gol de Ibrahim Diabate.

El Barcelona regresará a la actividad este sábado 17 de octubre cuando se mida ante el Real Betis en partido de la jornada 9 de LaLiga en el Estadio La Cartuja.

¿El Barça podrá continuar y extender su racha de victorias consecutivas? ¿O el equipo de Manuel Pellegrini será el encargado de detener a la aplanadora blaugrana?