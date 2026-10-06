La increíble cifra que pagaría Liverpool por Gilberto Mora, la joya de la selección mexicana

Gilberto Mora es el nombre del momento en el futbol mexicano. El mediocampista de 17 años demostró su calidad en el Mundial 2026 con la selección mexicana y todo apunta a que en los próximos meses podría salir con rumbo a Europa. De acuerdo con los reportes más recientes, 'Morita' está en el radar de clubes gigantes como el Real Madrid, el FC Barcelona y el Liverpool.

De acuerdo con un reporte de David Faitelson, comunicador de la cadena TUDN, Xolos de TIjuana, dueño de la carta del prometedor futbolista mexicano, habría recibido una oferta superior a los 50 millones de dólares por su figura.

Faitelson afirmó en el programa Tercer Grado Deportivo que Rafaela Pimenta, agente de Gilberto Mora, le presentó al club fronterizo una propuesta de más 50 millones. El club interesado en la joya mexicana sería el Liverpool de la Premier League.

Dijeron que hay una oferta de un club inglés, en este caso el Liverpool, que iría en una cifra histórica por encima de los 50 millones de dolares para el club Xolos de Tijuana por Gilberto Mora, que cumple 18 años la próxima semana David Faitelson

Gilberto Mora podría fichar con el Liverpool | Jam Media/GettyImages

El comentarista de TUDN sugirió que la ausencia de Mora en los duelos de la Fecha FIFA de septiembre y octubre ante Estados Unidos y Chile se debió a que el cuerpo técnico de la selección mexicana no quiere arriesgar al volante a una lesión grave y que su fichaje con los Reds se vea afectado por esta situación.

“Para mí, el que no haya jugado Mora el sábado (en partido EE. UU. vs México) y lo festejo, es un indicio de que la operación va caminando, va fructificando”: @DavidFaitelson_ en #TGD | Escúchalo también en todas las plataformas de audio. #Podcast pic.twitter.com/KZNHLA1Lzr — NMás (@nmas) October 6, 2026

¿Ustedes creen que iba a arriesgarlo en un momento de negociaciones? ¿Iba a arriesgarlo Rafael Márquez en un partido que físicamente siempre es un partido complejo contra Estados Unidos? Por supuesto que no. Para mí que Mora no haya jugado el sábado es un indicio de que la operación va caminando, va fructificando David Faitelson

Según el portal Transfermarkt, Mora tiene un valor aproximado de mercado de 25 millones de euros, aproximadamente 28 millones de dólares, y tiene contrato con Xolos de Tijuana hasta mediados de 2029.