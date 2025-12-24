La inesperada posición que buscaría reforzar Tigres, provocando la salida de uno de sus titulares habituales

Tigres UANL ya piensa en el siguiente paso y el mensaje es claro desde el arranque: la defensa central será prioridad en el próximo mercado. Ese movimiento, inevitablemente, podría provocar una salida que hoy toma fuerza en el entorno felino: la de Joaquim Pereira.

Joaquim Pereira podría salir de Tigres puesto a que el equipo ‘Felino’ estaría en búsqueda de un central extranjero, con dominio de balón y trazos largos. 💥⚽️



Así lo informó Pello Maldonado. ⭐️



🖊️📷 @alfredotmz / @LegionRegia pic.twitter.com/OtPRtpDI6E — Legión Regia (@LegionRegia) December 23, 2025

El Apertura 2025 dejó números históricos. Tigres sumó 36 puntos en 17 jornadas, perdió solo un partido, fue la mejor defensa y la segunda mejor ofensiva del torneo. Terminó segundo de la tabla general, apenas un punto por debajo del Toluca, equipo que después le arrebató el título en la final. El balance es positivo, pero quedarse tan cerca del campeonato provoca que lo bueno pese menos y que las decisiones se aceleren.

Guido Pizarro lo entendió así. De cara al siguiente torneo, el técnico ya empezó a mover piezas importantes. Las no renovaciones de Sebastián Córdova y Javier Aquino marcaron el inicio de una reestructura que apunta a ser todavía más profunda. A esa lista podrían sumarse Nicolás Ibáñez y, de manera más llamativa, Joaquim Pereira.

FBL-MEX-TOLUCA-TIGRES | YURI CORTEZ/GettyImages

El caso del defensor brasileño es particular. Cumplió, fue sólido durante buena parte del semestre y respondió cuando se le necesitó. Sin embargo, no encaja del todo en la idea futbolística del ‘Conde’. Pizarro quiere una defensa que salga jugando desde el fondo, con centrales cómodos con el balón y capacidad para romper líneas. Joaquim lo intenta, pero no es un central natural para ese estilo.

Por eso Tigres ya explora el mercado. En los últimos días tomó fuerza el nombre del argentino Kevin Lomónaco, que actualmente juega para el Independiente de Avellaneda. Un perfil que sí cumple con las características que busca el cuerpo técnico. Aun así, no sería la única opción. En el radar aparece también otro defensor extranjero que llegaría para ser titular y elevar de inmediato el nivel de la zaga.

El escenario es claro: Tigres buscará reforzar la defensa central para dar un salto de calidad. Y en ese ajuste fino, Joaquim Pereira aparece como uno de los sacrificados. El proyecto de Guido Pizarro entra en una etapa clave y la defensa será el punto de partida.

