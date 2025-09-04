La Inteligencia Artificial de Opta predice al ganador de la Premier League tras el mercado de fichajes de verano

Ha sido un verano de gastos descomunales en la Premier League, con un récord de más de 3.190 millones de euros invertidos entre los 20 clubes de la división.

Una gran parte de ese total provino del tradicional “Big Six” de la liga inglesa, que impulsó la competición hacia un derroche sin precedentes. De hecho, la Premier gastó más que LaLiga, la Serie A, la Ligue 1 y la Bundesliga juntas

Un verano de fichajes tan caótico sin duda tendrá enormes repercusiones en la próxima temporada y, muy posiblemente, en el destino del título de la Premier League 2025/26.

El Liverpool estableció un nuevo récord como el club que más ha gastado en una sola ventana de fichajes en la historia de la Premier, en su intento por defender la corona. Sin embargo, Arsenal, Chelsea y Manchester City también han reforzado sus planteles con incorporaciones millonarias.

Ahora, la supercomputadora de Opta ha revelado su predicción sobre quién levantará el título de la Premier League esta temporada tras un verano de gasto descontrolado.

Una supercomputadora predice al ganador del título de la Premier League 2025/26

Como era de esperar, el Liverpool sigue siendo considerado el principal favorito al título. Los Reds han gastado un récord de 446 millones de euros en fichajes, rompiendo dos veces su propio registro y cerrando sobre el final del mercado la incorporación de Alexander Isak por 125 millones, la cifra más alta de la Premier League.

Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Jeremie Frimpong y Milos Kerkez también figuran entre los refuerzos, mientras Arne Slot busca construir un equipo capaz de arrasar con todo.

Sumado a su inicio perfecto en la Premier League y a la reciente victoria frente al subcampeón de la temporada pasada, el Arsenal, el Liverpool tiene un 50,66% de probabilidades de conquistar un segundo título consecutivo, según la supercomputadora de Opta. Los Reds son el único equipo que ganó sus tres primeros partidos y ya eran considerados los grandes favoritos incluso antes de que rodara la pelota.

Liverpool v Arsenal - Premier League | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

El Arsenal también gastó fuerte y, de hecho, presenta el mayor gasto neto al no haber recuperado fondos significativos con ventas durante el verano. Los Gunners invirtieron 266 millones de euros, aproximadamente la mitad de lo que desembolsó el Liverpool, y firmaron un mercado sólido con las llegadas de Viktor Gyökeres, Martín Zubimendi, Eberechi Eze y Piero Hincapié.

Sin embargo, el conjunto de Mikel Arteta terminó 10 puntos por detrás del Liverpool la temporada pasada y acumula tres subcampeonatos consecutivos, sin poder dar el salto definitivo. Pese a que volverán a pelear por el título, la supercomputadora apenas les otorga un 23,51% de posibilidades de destronar a los Reds en la cima.

Tras su consagración en el Mundial de Clubes de la FIFA, muchos esperaban que el Chelsea se lanzara de lleno a la lucha por la Premier League. Los Blues sumaron siete puntos en sus tres primeros partidos y, pese a haber invertido 338 millones de euros en refuerzos este verano, terminaron con un balance positivo gracias a ventas por alrededor de 341 millones de euros.

Con incorporaciones como João Pedro, Jamie Gittens y Alejandro Garnacho, el objetivo es mejorar un ataque que la temporada pasada dejó dudas. Sin embargo, la supercomputadora de Opta apenas les da un 9,71% de probabilidades de ser campeones de Inglaterra.

El caso de Manchester City es muy distinto. Tras una caída abrupta la temporada pasada, el inicio del nuevo curso no ha mostrado señales de recuperación. Dos derrotas consecutivas ante Tottenham Hotspur y Brighton & Hove Albion los dejaron ya a seis puntos del líder Liverpool, lo que afecta de lleno sus opciones al título. Los Cityzens cuentan con solo un 6,42% de chances de conquistar su noveno título de Premier League esta campaña.

Doce clubes tienen menos de un 1% de probabilidades de ganar el título, entre ellos Tottenham y Manchester United. Sin embargo, Crystal Palace (3,3%) y Newcastle United (1,68%) aparecen con opciones algo más altas.

Los Eagles sumaron cinco puntos en sus primeros partidos y se mantienen invictos, mientras que las Urracas todavía esperan su primera victoria, aunque reinvirtieron fuerte con el dinero de la venta de Alexander Isak.

Equipo Chance de ganar la Premier League Liverpool 50,66% Arsenal 23,51% Chelsea 9,71% Manchester City 6,42% Crystal Palace 3,3% Newcastle United 1,68%

Más noticias sobre la Premier League