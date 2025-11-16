La interesante reflexión de Marcelo Bielsa sobre el Mundial 2026 con 48 equipos

Marcelo Bielsa suele mover el tablero sin necesidad de alzar la voz. Su sola presencia es una sacudida para la industria del fútbol, una industria que, aunque a veces presume modernidad, sigue necesitando figuras capaces de decir verdades sin envolturas. Su trayectoria lo respalda. Ha dirigido equipos importantes en América y Europa y dejó huella en cada proyecto que tomó, incluyendo selecciones como Argentina y Chile.

El legado invisible del Loco Bielsa en México



Marcelo Bielsa no ganó títulos aquí, pero dejó algo más valioso: una manera distinta de entender el futbol.



En el Atlas sembró una idea que formó a Márquez, Pavel y Borgetti.



Hoy, años después, el Loco está en México pero…

No obstante, más allá del estratega, existe el Bielsa pensador, ese que es capaz de lanzar ideas que se convierten en debate nacional o en inspiración para generaciones enteras. Cada declaración suya puede dejarnos una reflexión… o puede incomodar a más de uno.

Su más reciente comentario se sumó a esa lista de frases que no pasan desapercibidas. En una conferencia de prensa previa al amistoso entre la selección mexicana de fútbol y el conjunto de Uruguay, el ‘Loco’ habló con claridad quirúrgica sobre el tema que muchos evitan: la ampliación del Mundial 2026 a 48 equipos. Y, fiel a su estilo, no se limitó a opinar; analizó, desmenuzó y planteó escenarios posibles sin adornos ni eufemismos.

Marcelo Bielsa Press Conference | Manuel Guadarrama/GettyImages

Esto fue lo que dijo Bielsa, palabra por palabra, dejando ver su visión sobre los riesgos y las posibilidades del nuevo formato:

“Eso de los 48 equipos son inventos que luego se verifican en la práctica. Muy probablemente este procedimiento le dé la razón a los organizadores porque encontraremos que hay muchos equipos que tienen un nivel que enriquece a la competencia. La idea de aceptar más equipos participantes es para que se eleve el nivel. Esto hace probable que haya más selecciones merecedoras de su sitio.. o quizás pueda suceder todo lo contrario. Que compitan 48 selecciones busca que se ofrezcan mejores espectáculos, más partidos lindos, equipos que jueguen bien, así como enfrentamientos de altísimo nivel. Si los procesos de descanso y preparación son exiguos, el fútbol es peor. Si se fija a la hora y con la temperatura que se hizo en el Mundial de Clubes, es evidente que se jugará peor''.

Con esa declaración, Bielsa no buscó incendiar el tema; simplemente expuso lo que para él es una realidad técnica: más equipos pueden significar mayor espectáculo, pero también mayores riesgos si no se cuidan los detalles esenciales del juego. Como siempre, dejó una verdad incómoda flotando en el aire.