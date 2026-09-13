No pasó ni la primera mitad del primer tiempo del clásico entre el Manchester United y el Manchester City que los Citizens ya se quedaron con un jugador menos. Phil Foden fue expulsado a los 23 minutos por una patada a Bruno Fernandes y dejó al equipo de Enzo Maresca con diez futbolistas en Old Trafford.

El partido estaba 0-0 cuando los jugadores disputaron una pelota cerca de la línea lateral. Foden cayó al suelo sobre la pelota y Bruno hizo contacto con él cuando intentaba seguir jugando. Fernandes alcanzó al inglés en la parte baja de la espalda, quien respondió desde el césped con una patada con ambos pies que impactó en el abdomen del mediocampista de los Red Devils.

PHIL FODEN IS SHOWN A DIRECT RED CARD FOR KICKING OUT AT BRUNO FERNANDES 😳



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Michael Oliver no demoró en tomar una decisión. El árbitro expulsó a Foden y los jugadores del City protestaron inmediatamente. El VAR revisó la jugada y respaldó la decisión, por lo que el mediocampista citizen tuvo que abandonar el campo cuando apenas se habían disputado 23 minutos.

Los reclamos del lado del Manchester City se dieron a raiz de la participación de Fernandes. El portugués había golpeado a Foden cuando el inglés estaba en el suelo y no recibió ninguna sanción. El VAR podía intervenir para una posible expulsión del capitán del United, pero finalmente no consideró necesario llamar a Oliver para modificar su decisión.

Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27 | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

Ante la salida de Foden, Marc Guéhi, Antoine Semenyo y Elliot Anderson se acercaron a consolarlo antes de que abandonara el terreno de juego. Erling Haaland, en cambio, se mostró molesto con su compañero y le gritó para que dejara el campo.

La expulsión dejó un dato particular para el derbi de Manchester. Foden se convirtió en el primer jugador del City expulsado en un clásico desde 2006.

El marcador sigue 0-0, los Citizens van a tener que seguir el resto del partido con diez jugadores a pesar de los reclamos de los futbolistas y de Enzo Maresca desde el banco.