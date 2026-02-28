La Juventus mantiene a Kolo Muani como prioridad en el próximo mercado de fichajes

La planificación deportiva de la Juventus para la temporada 2026/27 comienza a tomar forma y ya tienen un nombre en la mira para el centro del ataque, nada más y nada menos que Randal Kolo Muani. El delantero francés, actualmente con contrato en el Paris Saint-Germain y cedido en el Tottenham, sigue siendo el principal objetivo del club turinés de cara al próximo mercado estival, sobre todo en consecuencia de la incertidumbre que rodea el futuro de Dusan Vlahovic.

Según informó el diario italiano Tuttosport, la directiva bianconera mantiene a Kolo Muani como prioridad ofensiva independientemente de lo que ocurra con el delantero serbio, cuyo contrato expira en junio. Las conversaciones para una posible renovación con Vlahovic deberían retomarse en los próximos días, aunque su continuidad no está garantizada.

En paralelo, la Juve prepara la apertura de negociaciones para extender el contrato de su entrenador, Luciano Spalletti. Sin embargo, el proyecto deportivo y la ambición en el mercado de fichajes serán factores determinantes en esa decisión. De acuerdo con el citado medio, el técnico espera al menos un refuerzo de peso por línea, y el nombre de Kolo Muani encabeza la lista en ataque.

Luciano Spalletti, Juventus | Xinhua News Agency/GettyImages

La Vecchia Signora ya intentó recuperar al francés en la ventana de enero, pero el Tottenham se negó a liberarlo antes de tiempo. El club londinense, por su parte, no estaría dispuesto a activar la opción de compra, dado que el rendimiento del atacante no ha cumplido plenamente con las expectativas. Aun así, cualquier salida anticipada dependía de la llegada de un sustituto, algo que no se concretó en ese momento.

No es la primera vez que la Juventus se mueve por Kolo Muani. Tras su cesión previa en Turín, el jugador había manifestado su deseo de continuar en el club italiano, aunque no se alcanzó un acuerdo definitivo en verano, lo que derivó en su préstamo a la Premier League.

Más allá del frente ofensivo, el club italiano también trabaja en otras posiciones. Los laterales Óscar Mingueza y Zeki Celik aparecen como opciones a coste cero, mientras que en el mediocampo suenan nombres como Bernardo Silva y Sandro Tonali. En el apartado de salidas, Teun Koopmeiners dejará el club, al igual que Federico Gatti, que cuenta con interés desde la Premier. Tampoco se descartan movimientos en la portería, donde Michele Di Gregorio y Mattia Perin podrían cambiar de destino.