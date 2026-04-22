La Juventus pone en la mira el fichaje de Lewandowski

Hasta la fecha, Robert Lewandoski continúa analizando la oferta de renovación contractual presentada por el FC Barcelona, que contempla su extensión por una temporada más, pero con condiciones menos favorables que su contrato actual, el cual finaliza este verano; la rebaja salarial y un rol menos protagónico dentro del equipo generar dudas en el jugador polaco y condicionan su decisión.

Ante esta falta de acuerdo, desde la dirigencia blaugrana consideran que la propuesta es definitiva y sin lugar a un reajuste, por lo que el club proyecta una renovación en la delantera y maneja alternativas para reemplazarlo.

🚨 It does not seem like Robert Lewandowski will renew with Barcelona.



— @TheAthleticFC pic.twitter.com/l8gWwRtw9f — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 21, 2026

La Serie A empieza a ganar terreno

En esa línea, la Juventus surge como uno de los principales interesados en la ficha de Lewandowski. El conjunto de Turín planea un acercamiento con una oferta concreta que incluye un contrato cercano a los seis millones de euros anuales más incentivos, además de un rol protagónico dentro del proyecto deportivo; el técnico Luciano Spalletti busca un delantero de jerarquía y considera que el polaco puede ser la referencia ofensiva que necesita el equipo.

Asimismo, el AC Milan también dio indicios de interés en el polaco, mientras que desde otros mercados llegaron propuestas económicamente muy superiores. El Chicago Fire de la MLS lo tentó con un contrato millonario para convertirlo en figura franquicia, y desde Arabia Saudita mantienen ofertas difíciles de igualar salarialmente.

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Eurasia Sport Images/GettyImages

Sin embargo, Lewandowski mantiene como prioridad seguir compitiendo en la élite del fútbol europeo y sostener un nivel alto y constante en las competencias internacionales.

A pesar de las dudas sobre su continuidad, las estadísticas del delantero siguen siendo sólidas. En la temporada 2025/26 acumula 12 goles y 25 participaciones en LaLiga, por eso, la propuesta de la Juventus surge como prioridad ante la combinación de estabilidad económica y un protagonismo deportivo en una liga competitiva como la Serie A.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES