La lesión de Christian Pulisic podría ser un problema para el Milan y la selección de Estados Unidos

Los interrogantes rodean la condición física de Christian Pulisic antes del próximo choque del AC Milan con la Lazio en la Coppa Italia. El capitán de la selección de Estados Unidos podría regresar a las canchas el fin de semana.

El jugador de 27 años quedó fuera de la convocatoria de Massimiliano Allegri para el partido de la Serie A entre los Rossoneri y la Lazio el sábado debido a una leve distensión muscular que sufrió durante el entrenamiento. El Milan ganó el partido por 1-0 gracias al gol de la victoria de Rafael Leão, pero el revés de Pulisic eclipsó las celebraciones.

Con un viaje a Roma a solo tres días para el gigante italiano, Allegri está preocupado por la situación del máximo goleador de su equipo. El partido del Milan contra la Lazio, esta vez por la Coppa Italia, el jueves por la noche se convierte en un desafío aún mayor si Pulisic se pierde una vez más.

La estrella estadounidense acababa de regresar de una lesión en el tendón de la corva que sufrió durante el parón internacional de octubre, que lo mantuvo de baja durante casi un mes. Pulisic debutó como titular en siete semanas al anotar el gol de la victoria en el Derby della Madonnina el 23 de noviembre.

Sin embargo, el emocionante regreso pareció efímero, con Pulisic de vuelta en la camilla. El golpe de la lesión es lo último que necesitan los Rossoneri en su camino hacia la corona italiana; el Milan lidera actualmente la Serie A, empatado a puntos con el vigente campeón, el Nápoles.

Mauricio Pochettino espera con ansias la actualización de Pulisic

Aunque el USMNT no tiene previsto jugar otro partido hasta la ventana internacional de marzo , Mauricio Pochettino estará tan ansioso como Allegri por recibir una actualización sobre Pulisic.

Con el Mundial 2026 a solo siete meses de distancia, la condición física del mejor jugador de las Barras y las Estrellas es una preocupación fundamental. Si la selección estadounidense quiere llegar lejos en Estados Unidos, Canadá y México el próximo verano, necesita a su talismán en plena forma.

Pulisic ya suma 10 goles en 14 partidos con su club y su selección esta temporada. El delantero incluso ha liderado la carrera por la Bota de Oro de la Serie A a pesar de sus pocos minutos.

Sin embargo, si Pulisic sigue sufriendo reveses, corre el riesgo de sufrir una lesión más grave a largo plazo que podría significar un desastre tanto para el Milan como para el USMNT.

