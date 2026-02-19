La “Ley Prestianni”, el plan de la FIFA para castigar insultos tapándose la boca

La FIFA pondrá sobre la mesa una propuesta que ya genera debate en el fútbol europeo: la creación de la llamada “Ley Prestianni”, una iniciativa destinada a sancionar a los jugadores que se tapan la boca de manera deliberada mientras insultan a un rival, dificultando la identificación de lo que se dijo.

La idea surge como respuesta directa a lo ocurrido en el duelo de Champions League entre el Benfica y el Real Madrid, donde Vinicius Junior denunció insultos racistas por parte del argentino Gianluca Prestianni, quien se habría referido al brasileño como “mono”. El problema, según fuentes del entorno madridista, es que no existen pruebas claras para que el futbolista del Benfica reciba una sanción severa, ya que se cubrió la boca con la camiseta en plena tangana.

Tras el partido, la UEFA abrió una investigación revisando imágenes y tomas del encuentro, buscando algún ángulo que permitiera leer los labios del jugador. Sin embargo, el gesto de cubrirse la boca volvió casi imposible reconstruir con certeza qué fue lo que se dijo.

Benfica v Real Madrid - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

La situación preocupa en los organismos internacionales porque deja un vacío disciplinario: el insulto puede haber existido, pero sin evidencia audiovisual resulta extremadamente complejo actuar con rapidez, especialmente considerando que la vuelta se jugará en el Santiago Bernabéu el 25 de febrero.

Silvestre reveló el plan del Panel FIFA

El exfutbolista Mikaël Silvestre explicó que la iniciativa se impulsa desde el Panel de Futbolistas de la FIFA, compuesto por 16 exjugadores y exjugadoras, que trabajan en fórmulas para erradicar discursos de odio.

“Estamos tratando de encontrar formas de sancionar a los jugadores que hablan y se tapan la boca”, sostuvo en una videoconferencia con Sky Sports, diferenciando las conversaciones tácticas de los gestos claramente destinados a ocultar insultos.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: FIFA members have confirmed that the organization will DISCUSS the proposal of creating the ‘Prestianni Law’.



Under the idea, players could face sanctions if they deliberately cover their mouths while insulting opponents on the pitch.



— @SkySportsNews pic.twitter.com/02f9nNKPw0 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 19, 2026

Silvestre también criticó que no hubiera comunicación en el estadio para que el público supiera lo que ocurría y reclamó más herramientas para árbitros.

La denuncia de Vinicius y el protocolo activado

El episodio explotó tras el gol del brasileño (0-1 final). En el minuto 51, Vinicius informó al árbitro, quien activó el protocolo antirracismo de UEFA y el partido se detuvo ocho minutos.

Además, la UEFA designó un inspector de ética y disciplina, mientras que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se mostró “en shock” y reiteró que “no hay espacio para el racismo”. En Portugal, la autoridad gubernamental contra la violencia deportiva también abrió una investigación.