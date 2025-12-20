La leyenda del Manchester City que admitió haber rechazado un traspaso al Inter Miami

Lionel Messi fue uno de los primeros futbolistas de talla mundial en fichar por el Inter Miami. Pero antes, en 2020, el legendario centrocampista del Manchester City, David Silva, rechazó un traspaso a las Garzas, cuando recién iniciaban su camino en la MLS que hoy los tiene como campeones.

El español pasó 10 temporadas con el Manchester City, donde tanto él como el club disfrutaron de un éxito rotundo. Cuando parecía que podría dejar el Etihad Stadium al final de la temporada 2019-20, David Beckham y el Inter Miami llamaron a su puerta: "Con todo lo que se habla de Miami, fui el primero en recibir una oferta de Miami. Me reuní con Beckham en Manchester, pero aún era un poco pronto, era noviembre de 2019", declaró Silva en el podcast El Camino de Mario.

"Le dije que no podía darle una respuesta en ese momento. Pero luego le dije que no, porque todavía quería competir en Europa. Pero sí, creo que fui el primer jugador extranjero en recibir una oferta de Miami", agregó. El primer gran futbolista en ponerse la camiseta rosa y negra del equipo del sur de la Florida fue Gonzalo Higuaín, con gran pasado en clubes como el Real Madrid, el Napoli y la Juventus.

Silva también reveló que rechazó ofertas de Japón, Qatar y Emiratos Árabes Unidos para regresar a España con la Real Sociedad. El canario jugó las últimas tres temporadas de su carrera con el club de San Sebastián, conquistando la Copa del Rey en 2021, el último trofeo que ha levantado el club vasco.

Tras la victoria de Silva en el Mundial 2010 con España, el Valencia, el club de su infancia, se vio obligado a vender la joya de la corona: había muchos pretendientes, pero el volante cree que encontró el hogar perfecto en el Etihad Stadium de Mánchester.

"¿A quién no le gustaría jugar en el Barcelona o el Real Madrid? Pero la mejor decisión de mi carrera fue fichar por el City. Pasé 10 años espectaculares allí. Me trataron de maravilla, ganamos 14 títulos, el club iba en ascenso. Y además, Inglaterra tiene algo diferente, no sé qué es, pero Inglaterra tiene algo diferente. Para la gente de allí, el fútbol es como una religión", cerró.

En total, Silva vistió la camiseta del City 436 veces, anotando 77 goles y dando 136 asistencias. Es uno de los mejores jugadores de la historia del club y su legado perdura con una estatua en el exterior del Etihad.

El tremendo palmarés de David Silva

Campeonato Club Cantidad Premier League Manchester City 4 Copa de la Liga Manchester City 5 Communty Shield Manchester City 3 FA Cup Manchester City 2 Copa del Rey Valencia y Real Sociedad 2 Eurocopa España 2 Copa del Mundo España 1

