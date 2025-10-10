La leyenda del Manchester City que podría partir al Milán

Hasta hace no mucho tiempo, el Manchester City era capaz de ganarlo todo. Sin embargo, con el pasar de los años el rendimiento deportivo del equipo, tanto en lo individual como en lo colectivo, ha ido a la baja.



Es por ello que la gerencia, de la mano con Pep Guardiola, ha tenido que apostar por la renovación de varias de sus piezas.

Los ingleses han tenido que apostar por la salida de nombres que formaron a la institución y la convirtieron en referente mundial, de naturaleza ganadora. Dicha misión no ha terminado, pues aún hay varios dentro del equipo que podrían dar un paso al costado en el muy corto plazo, uno de ellos, Bernardo Silva.

🚨 Manchester City midfielder Bernardo Silva is considering his future at the club given his contract expires at the end of the season.



AC Milan are at the early stages of exploring a move.



De momento, no hay gestiones abiertas entre el City y el luso para extender el contrato. El jugador termina su vínculo con el cuadro de Manchester en el verano de 2026; es decir, a partir del primero de enero, Silva podrá negociar como agente libre. Sobre la mesa del jugador, un gigante de la Serie A ha puesto su nombre para ficharle.

El Milán ha tenido un primer contacto con el agente del jugador, Jorge Mendes, con el fin de reportar su interés por Bernardo. Tal cual lo ha hecho el Napoli con Kevin de Bruyne, el equipo rossonero está abierto a poner uno de los mejores sueldos de toda Italia a Bernardo con tal de sumarle a su centro del campo.

De momento no hay una gestión abierta por el fichaje del jugador. El Milán por ahora sólo realiza una declaración de intenciones.

Si bien Bernardo lleva años siendo una de las piezas más valoradas por Guardiola, esta temporada ha sido más un suplente primario: tiene minutos, más no como titular. Siendo el caso, su tiempo en el City podría estar por terminar.

