La leyenda del Real Madrid que alaba el trabajo de Arbeloa y cree que "algo pasó" con Xabi Alonso

Una de las grandes dudas del fútbol europeo en estos momentos es lograr determinar qué pasó con Xabi Alonso y su traumático semestre al frente del Real Madrid.

Todos reconocen que, más allá del palo ante el Albacete por Copa del Rey, la llegada de Álvaro Arbeloa tranquilizó a propios y extraños, Ahora en Valdebebas confían en que se puede pelear por la UEFA Champions League o LaLiga.

En esa línea, el que habló fue el ex jugador y entrenador del Real Madrid, Jorge Valdano, quien destacó el poderío físico que mostró el Real Madrid en su triunfo 2-0 ante el Villarreal: "No vamos a creernos que la buena condición física del Real Madrid contra el Villarreal va a conseguirse en una semana de trabajo, no hay ningún sustento científico...". Y decidió ir a la parte anímica y motivacional para encontrar una primera diferenciación entre Arbeloa y el Tolosarra: "(Arbeloa) está trabajando muy bien en la confianza de sus jugadores, la motivación con la que jugaron contra el Villarreal ha sido tremenda. Con una conexión total en el partido, del minuto 1 al 90. Cosa que con Xabi Alonso no ocurría".

Además, marcó diferencias en el ataque y la defensa, un tanto más sólida que con Xabi: "El Madrid ha vuelto a ganar gracias a los goles del mejor delantero del mundo (Kylian Mbappé), pero no necesitó al mejor portero del mundo (Thibaut Courtois) para ganar. El Real Madrid estuvo muy aplicado y se está trabajando muy bien en la confianza de los jugadores".

Por último, Jorge Valdano contestó sobre las diferencias de compromiso del vestuario con Arbeloa respecto a Xabi Alonso: "¿Si hay más compromiso con Arbeloa? Están más cómodos los jugadores. Yo no sé lo que ocurrió con Xabi Alonso, pero algo ocurrió. Creo que Arbeloa está leyendo bien lo que ocurrió y lo está corrigiendo".

