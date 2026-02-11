La liga de Arabia Saudí viene a por un jugador del FC Barcelona

El centrocampista del FC Barcelona, Marc Casadó, que el curso pasado había superado con comodidad la barrera de los 2.000 minutos a estas alturas, apenas ronda ahora los 1.092. Una caída que alimenta dudas sobre su continuidad en el proyecto 2026-27.

Aunque Hansi Flick ha repetido desde el verano que no quiere que el jugador salga, la realidad deportiva no le permite garantizarle el mismo protagonismo. La medular azulgrana está cada vez más poblada: De Jong y Pedri son intocables, Bernal empieza a ganar peso, Gavi está próximo a reaparecer y, además, ya asoman nuevas alternativas como Tommy Marqués, que debutó recientemente. Incluso Eric Garcia ha sido utilizado en algunos partidos por delante del canterano.

Hansi Flick utiliza a Marc Casadó como ejemplo de trabajo duro y paciencia, en contraposición a Dro.



Arabia aparece como plan “ida y vuelta”

En este contexto, Casadó mantiene que su prioridad sigue siendo el Barcelona, pero su entorno entiende que la situación puede empujarle a explorar opciones. Una de ellas es la Saudi Pro League, un destino que ya se interesó por él en 2024 y que vuelve a colocarse sobre la mesa.

Desde noviembre, el jugador trabaja con Jorge Mendes, representante con gran influencia en el mercado saudí. El atractivo económico es evidente, pero Casadó solo contemplaría esa vía bajo una fórmula concreta: una experiencia temporal con regreso a Europa, como ya hicieron futbolistas como Gabri Veiga o Aymeric Laporte.

Más allá de los minutos, Casadó es un perfil muy apreciado dentro del grupo. Es uno de los jugadores con mejor peso interno, cercano a varios jóvenes y con una relación especialmente fluida con Lamine Yamal, un detalle que también juega a su favor dentro del vestuario.

El Barça no lo considera un caso urgente, pero el desenlace dependerá de una cuestión simple: prioridades y rol. Flick le ha dado algo más de presencia en enero, señal de que sigue contando con él. A final de temporada, club y jugador se sentarán y decidirán. La opción de quedarse en España sigue siendo la favorita, aunque Arabia —y también la Premier— ya están al acecho.

