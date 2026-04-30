La liga de Arabia Saudita vuelve a la carga para fichar a Raphinha

Luego del intento fallido del año pasado, varios clubes de la liga de Arabia Saudí volvieron a interesarse en el fichaje de Raphinha y ya analizan una posible ofensiva económica para seducir al extremo del FC Barcelona de cara al próximo mercado de pases.

🚨 EXCLUSIVE: Raphinha's entourage reveals that he does NOT want to leave Barcelona. pic.twitter.com/qUq4iaF5OL — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 30, 2026

Un perfil con influencia

A sus 29 años, y con contrato vigente hasta junio de 2028, Raphinha se consolidó como una pieza importante dentro del esquema táctico del entrenador Hansi Flick y a lo largo de la temporada se transformó en uno de los referentes del plantel. Actualmente acumula 19 goles en 31 partidos en LaLiga y 3 tantos y 2 asistencias en la UEFA Champions League.

Si bien su última campaña estuvo atravesada por algunas molestias musculares, el brasileño mantuvo un rendimiento sostenido cuando estuvo disponible para la actividad deportiva. Esa regularidad, sumada a su experiencia internacional, lo convierte en un objetivo ideal para ligar emergentes con un poder económico descomunal, como la saudí.

Anteriormente, en el 2025, el Barcelona recibió una propusta cercana a las 90 millones de euros, acompañada por un contrato muy elevado para el futbolista. Sin embargo, en ese entonces, ni la dirigencia blaugrana ni el jugador consideraron la operación; el extremo decidió continuar en el fútbol europeo y priorizar la competencia deportiva.

FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Hoy, la situación no parece haber cambiado demasiado. Raphinha tiene contrato vigente hasta 2028 y sostiene su intención de seguir en el conjunto culé, donde se siente valorado. Además, desde el club no existe una necesidad urgente de venderlo y condicionar el armado del equipo.

De hecho, la dirigencia trabaja en reforzar el sector ofensivo, especialmente en la banda izquiera, ya sea asegurando la continuidad de Marcus Rashford o incorporando otro extremo que complemente el ataque.

Por ahora, el interés de la Saudí Pro League se mantiene en fase de maduración, pero con recursos financieros prácticamente ilimitados y la necesidad de sumar figuras, todo indicaría que seguirán intentando volver a poner al brasileño en el centro de una negociación exorbitante.

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