La Liga MX comienza a apostar por fichajes provenientes de España y empieza a olvidar poco a poco a Argentina

Un extenso reporte de la FIFA, compartido por el periodista argentino César Luis Merlo, notificó una tendencia que se viene repitiendo en los últimos años dentro de la Liga MX: cada vez incorpora menos futbolistas provenientes de la Liga Argentina.

🚨La Liga MX mira cada vez más a España y menos a Argentina a la hora de fichar. Todos los detalles, aquí. ⬇️https://t.co/1gZvG98eN5 — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 3, 2025

El mismo reporte dictamina que 23 jugadores llegaron desde las ligas de España, entre ellos, el brasileño Alemao Zurawsky, quien tuvo un paso precoz, ya que estuvo apenas poco mas de un mes con Pachuca, procedente del Real Oviedo, para apenas esta semana ser anunciado por el Rayo Vallecano. Del mismo modo, a los Tuzos se unieron el brasileño Robert Kennedy desde el Real Valladolid y el portugués William Carvalho, procedente del Real Betis.



Otro de los más sobresalientes es el argentino Ángel Correa, goleador de Tigres, que puso fin a su etapa con el Atlético Madrid. También está el argentino Nico Castro del Toluca, que dejó atrás al Elche; el español Juanpe Ramírez con San Luis tras su paso por el Girona; el español Robert Pier con Atlas desde el Sporting Gijón; el español Raúl Sánchez del Deportivo Castellón al Necaxa y el español Carlo García del Villarreal al Querétaro.

Ángel Correa con Tigres | Leonardo Fernandez/GettyImages

Después de los clubes de España, la segunda liga que más aporte tuvo para el A2025 es la MLS de Estados Unidos con 22, con casos como el ecuatoriano Pedro Vite con Pumas y el mexicoamericano Marco Farfán con Tigres.



En tercero están las ligas de Colombia con 17, enviando a hombres como Daniel Arcilla con León, Homer Martínez con Juárez y Kevin Palacios con Santos Laguna. El más sobresaliente es el arquero uruguayo de Rayados, Santiago Mele, procedente del Junior Barranquilla.

William Carvalho con Pachuca | Hector Vivas/GettyImages

Ya por último, desde Argentina únicamente llegaron nueve, destacando al arquero tico Keylor Navas desde Newell’s Old Boys y el lateral colombiano Álvaro Angulo del Independiente Avellaneda, quienes firmaron con Pumas, así como el defensor Tomás Jacob que fichó con Necaxa desde Newell’s Old Boys, el paraguayo Ariel Gamarra del Argentinos Juniors con Puebla, Santiago Simón con Toluca desde River Plate y Gastón Togni, que pasó del Defensa y Justicia al Pachuca.