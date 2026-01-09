La Liga MX lanza importante comunicado sobre el Cruz Azul y dónde jugará como local en el Clausura 2026

La decisión ya es oficial: el Cruz Azul jugará como local en el estadio Cuauhtémoc de Puebla durante todo el torneo de Clausura 2026. Así lo confirmó la Liga MX mediante un comunicado, en el que avaló el cambio de sede y dio por cerrado cualquier otro escenario. Con esto, quedó descartada de manera definitiva la posibilidad de que el club celeste dispute sus partidos en el estadio Olímpico Universitario o en Ciudad de los Deportes.

🗒️ La Liga BBVA MX informa: pic.twitter.com/tzwqJX8Tul — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 9, 2026

El anuncio puso fin a días de incertidumbre. Inicialmente, el Cruz Azul tenía previsto mantenerse en Ciudad Universitaria, pero la UNAM decidió no renovar el contrato de uso del inmueble a pocos días del arranque del torneo. La noticia tomó por sorpresa tanto a la directiva como a la afición, ya que la planeación deportiva y operativa del club se había construido considerando a C.U. como su casa.

La relación contractual entre el Cruz Azul y los Pumas de la UNAM había permitido a La Máquina jugar en un estadio con historia y tradición. Sin embargo, la negativa de la institución universitaria marcó un cierre abrupto al acuerdo y obligó al club a moverse con rapidez para encontrar una sede viable que cumpliera con los requisitos de la Liga MX.

Durante ese proceso, la directiva celeste analizó varias alternativas. Una de ellas fue el estadio Ciudad de los Deportes, opción conocida y funcional, pero con retos logísticos importantes por la convivencia con el Club América. Al mismo tiempo, la opción de Puebla fue tomando fuerza, gracias a la disponibilidad inmediata del estadio Cuauhtémoc y a condiciones operativas claras.

Finalmente, el Cruz Azul se inclinó por Puebla. La Liga MX revisó el plan, dio su aval y lo hizo oficial mediante un comunicado. El estadio Cuauhtémoc cumple con los lineamientos de seguridad, infraestructura y transmisión, por lo que será la casa celeste durante la próxima campaña.

Para el club, la decisión representa un ajuste importante, tanto en lo deportivo como en lo comercial. Jugar fuera de la Ciudad de México implica nuevos retos, pero también la oportunidad de mantener estabilidad en un contexto que comenzó con contratiempos. Para la afición, será un año distinto, lejos de su sede habitual, pero con una certeza clara: el Cruz Azul ya tiene casa y el tema quedó cerrado.

Es increíble lo que pasa con Cruz Azul. Un equipo así de importante que no tiene estadio es insólito.



En lugar de gastar en refuerzos, deberían empezar por invertirlo en una casa propia.



Jugar toda la temporada (de local) en otra ciudad, es realmente de locos. — Alejandro Orvañanos ✍🏻 (@ale_orvananos) January 9, 2026

MÁS NOTICIAS SOBRE EL CRUZ AZUL