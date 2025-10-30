La Liga Profesional de Arabia Saudí quiere contratar a Mohamed Salah

La Liga Profesional Saudí continúa intentando fichar a Mohamed Salah y fuentes confirman que la oferta por la estrella del Liverpool sigue vigente, según TBR Football.

El egipcio sigue siendo uno de los objetivos más deseados de la liga de Oriente Medio y el delantero ya ha expresado su interés en jugar en la región en algún momento de su carrera.

El verano pasado, el traspaso no se concretó y, en cambio, Salah firmó un contrato récord con el Liverpool, convirtiéndose en el jugador mejor pagado del club.

TBR Football agrega que un posible traspaso en 2026 sigue siendo una opción concreta. La oferta que se le presenta colocaría a Salah en el mismo rango salarial que Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr, con un sueldo estimado de alrededor de 150 millones de libras esterlinas anuales, y así transformar a Mohamed Salah en el mejor pagado de su liga.

Le están ofreciendo un paquete que incluye ser nombrado embajador de turismo y concederle la propiedad parcial del club.

Liverpool v Crystal Palace - Carabao Cup Fourth Round | Dan Istitene/GettyImages

Hasta el momento solamente existen acercamientos pero no se descarta que cuando comience la ventana de transferencias del mercado de fichajes de invierno los árabes intenten cerrar a Mohamed, ya que hasta ahora no ha renovado con el Liverpool.

Esto se da luego de una renovación a mediados de año donde estuvo muy cerca de dejar Anfield Road y ya Arabia Saudí era una alternativa concreta.

Mientras tanto, la afición del Liverpool asume con resignación que su máxima estrella está viviendo sus últimos meses en Anfield. La eliminación europea y la sensación de que un ciclo está llegando a su fin provocando que incluso dentro del club comiencen a evaluar un futuro sin el atacante egipcio, en una reestructuración que sufre el equipo de Arne Slot, inmerso en una fuerte crisis deportiva que amenaza hasta con sacar al entrenador de su cargo.

Más noticias sobre el mercado de fichajes