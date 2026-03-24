La Liga Profesional Saudí tiene en la mira a Marc Casadó

Marc Casadó es uno de los jugadores apuntados por la Liga Profesional Saudí para el próximo mercado de pases de verano, con una propuesta económica difícil de igualar desde el FC Barcelona y en el resto de Europa.

Cabe mencionar que en la ventana de transferencias pasada el mediocampista también había sido sondeado desde la Premier League y dentro de LaLiga misma, por parte del Atlético de Madrid, pese a no ser un títular indiscutido dentro del esquema táctico de Hansi Flick.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Saudi Arabia are interested in bringing Marc Casadó.



The player will not entertain any offers until the season ends. He's only focused on Barcelona right now.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/mHsgRgnDqr — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 23, 2026

Enfocado en el presente azulgrana

Más allá de las ofertas, desde el entorno del futbolista aseguran que su presente deportivo responde exclusivamente a las exigencias con el Barcelona. Con el equipo en plena pelea por LaLiga y la Champions League, Casadó prioriza el objetivo del grupo en las aspiraciones a los títulos.

En lo que va de la temporada, suma 29 partidos y más de 1.200 minutos en cancha, números que reflejan una presencia constante dentro de la rotación del plantel, aunque menor en comparación con el año pasado.

Atletico de Madrid v FC Barcelona - La Liga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

La competencia interna dentro del plantel culé es uno de los factores que explica la disminusión de su protagonismo; tras varias bajas por lesión en el mediocampo, Casadó logró meterse en el once titular durante un tramo de la temporada. Sin embargo, con la recuperación de sus compañeros y la aparición de otras variantes en el puesto, perdió continuidad.

Casadó renovó su contrato con el Barcelona en 2024, extendiendo el acuerdo contractual hasta 2028, con una cláusula de recisión elevada incluida. Por el momento, la postura del jugador es evaluar todas las propuestas una vez que finalice la temporada y, con un panorama más amplio de su contexto futbolístico, tomar una decisión que defina la continuidad de su carrea; mientras tanto, el objetivo está puesto en cerrar el año con títulos en el Barcelona.

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