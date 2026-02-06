La liga saudí le "marca la cancha" a Cristiano Ronaldo en medio de dudas por su futuro en el Al Nassr

Cristiano Ronaldo quedó fuera de la lista de el Al-Nassr para el partido del lunes ante el Al-Riyadh, una ausencia que rápidamente encendió las alarmas en Arabia Saudita. Y hoy tampoco será de la partida ante el Al-Ittihad.



Según reportó el medio portugués A Bola, el delantero habría rechazado jugar por su creciente disconformidad con la manera en la que se gestiona el club, especialmente por parte del Public Investment Fund (PIF), el fondo estatal que controla a varios equipos del torneo.

Si bien el volvió a mostrarse entrenando en redes sociales, puertas adentro de la liga aún existe incertidumbre sobre si estará disponible para el cruce del viernes frente a el Al-Ittihad, uno de los partidos más esperados de la jornada.

El pase de Benzema a Al-Hilal, el detonante del conflicto

De acuerdo a información recogida por BBC Sport, la principal causa del enojo de Ronaldo sería el reciente fichaje de Karim Benzema por el Al-Hilal, líder del campeonato. El francés, excompañero de Cristiano en el Real Madrid, llegó desde el Al-Ittihad y tuvo un estreno explosivo: marcó un hat-trick en el 6-0 ante el Al-Okhdood.

El movimiento reavivó la comparación entre proyectos: el Al-Hilal reforzó fuerte, mientras el Al-Nassr tuvo un mercado discreto, con la incorporación del mediocampista iraquí Sub-23 Hayder Abdulkareem como único refuerzo.

Ante el revuelo, un portavoz de la Saudi Pro League fue tajante: el torneo funciona bajo un principio de independencia institucional, con cada club tomando sus propias decisiones de fichajes, gastos y estrategia dentro de un marco financiero común.



Además, reconocieron el impacto de Ronaldo desde su llegada en 2022, pero dejaron una frase que resonó fuerte: “Ningún individuo, por importante que sea, determina decisiones más allá de su propio club.”

Cristiano Ronaldo, Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro League | Anadolu/GettyImages

Un proyecto millonario, pero con pocos títulos

Cristiano llegó a el Al-Nassr tras su salida de el Manchester United, firmando el contrato más alto del fútbol mundial (con un salario anual cercano a los 225 millones de dólares). Sin embargo, en términos deportivos, solo conquistó la Arab Club Champions Cup.

Con contrato renovado hasta 2027, su continuidad vuelve a estar en discusión justo cuando el Al-Hilal lidera invicto con 50 puntos, mientras el Al-Nassr marcha tercero, a cuatro unidades, aunque con un partido pendiente. La pelea sigue abierta, pero el clima, claramente, ya no es el mismo.