La lista de convocados de la selección española para el Mundial 2026

El seleccionador nacional de España, Luis de la Fuente, ha dado a concoer este lunes 25 de mayo la lista definitiva de los 26 jugadores que irán convocados al Mundial 2026 que se celebra este verano en México, Canadá y Estados Unidos.

La comparecencia del técnico ha despertado la expectación por conocer los jugadores que tratarán de darle a La Roja la segunda estrella de su historia. Como suele ser habitual, la lista hay alguna que otra sorpresa, bajas y jugadores a los que se ha decidido esperar a pesar de no encontrarse al 100%.

Porteros

1. Unai Simón

Unai Simón | NIKOLAY DOYCHINOV/GettyImages

Inamovible bajo los palos. Unai Simón es el portero de Luis de la Fuente y es uno de los capitanes de esta selección con 57 internacionalidades a sus espaldas. El seleccionador apostó por el portero del Athletic desde el principio y este ha respondido bajo los palos.



Este será su segundo Mundial después de haber jugador el de Qatar 2020, y se espera que también sea el titular en la portería de la selección española.

2. David Raya

David Raya | NurPhoto/GettyImages

El Guante de Oro de la Premier League 2025/26 es otro de los fijos de Luis de la Fuente. El jugador del Arsenal es el segundo guardameta de La Roja y cuando Unai Simón no ha podido jugar, ha entrado él en su lugar.



Raya debutó con España en marzo de 2022 y desde entonces ha disputado 12 partidos como internacional: cinco amistosos y siete de carácter oficial.

3. Joan García

Joan García, España | NurPhoto/GettyImages

Joan García ha derribado la puerta de la selección española. El pasado mes de marzo fue convocado por primera vez con la abosluta, haciendo su debut en el amistoso frente a Egipto.



Después de una gran temporada con el Espanyol que le llevó a fichar por el FC Barcelona, era cuestión de tiempo que Joan García se pusiese la camiseta de la selección. Quizá, si no se hubiera lesionado, podría haber debutado en el parón de noviembre.

Defensas

4. Marc Cucurella

Marc Cucurella, España | NurPhoto/GettyImages

Marc Cucurella es uno de esos jugadores que rinde mejor en la selección que en su club. No solo es un fijo en las convocatorias para De la Fuente, sino que, en este momento, no tiene competencia en el lateral zurdo.



Suma más de 20 partidos como internacional con la selección abosluta y durante este Mundial tendrá la oportunidad de seguir aumentando esa cifra.

5. Alejandro Grimaldo

Alejandro Grimaldo, España | NurPhoto/GettyImages

El puesto de lateral izquierdo en la selección española está bien cubierto. Cucurella es un fijo en el once, pero Grimaldo ha dado la talla cada vez que ha saltado al terreno de juego.



Será el primer Mundial para el jugador del Leverkusen.

6. Marc Pubill

Marc Pubill, España sub-21 | Image Photo Agency/GettyImages

Pubill quizá sea una de las grandes revelaciones de la temporada y con el paso de los partidos su rendimiento ha ido a más. Puede jugar tanto de central como de lateral derecho, lo que le convierte en una pieza muy valiosa para De la Fuente.



Esta es su primera convocatoria con la selección absoluta.

7. Eric García

Eric García, España | Eric Alonso/GettyImages

Su renacer ha sido simplemente increíble. De la mano de Flick, Eric García se ha asentado como una pieza importante dentro del FC Barcelona y está pidiendo a gritos una segunda oportunidad con la selección española.



El central lleva sin ser convocado desde el Mundial 2022 y, por lo tanto, De la Fuente nunca le había llamada hasta ahora.

8. Aymeric Laporte

Aymeric Laporte, España | Quality Sport Images/GettyImages

El defensa del Athletic ha sido uno de los hombres de confianza del seleccionador y lo seguirá siendo en este Mundial. Tiene muchas opciones de ser titular junto a Cubarsí en el dentro de la zaga.



A sus 31 años, es uno de los veteranos del equipo con 44 partidos a sus espaldas.

9. Pau Cubarsí

Pau Cubarsí, España | Soccrates Images/GettyImages

El central del Barcelona ha ido de menos a más durante la temporada. Actualmente se encuentra en un estado de forma sensacional y tiene muchas opciones de comenzar el Mundial siendo titular en el centro de la zaga. Sin duda es uno de los defensas que se encuentra en mejor momento.

10. Marcos Llorente

Marcos Llorente, España | NurPhoto/GettyImages

Marcos Llorente debutó con la selección absoluta en 2020, disputó la Eurocopa 2021 y el Mundial 2022. Pero desde que Luis de la Fuente se hizo cargo del equipo, se cayó de las listas de convocados hasta que regresó el pasado mes de octubre.



Físicamente es de los mejores jugadores de esta selección y tal y como ha terminado la temporada, nadie dudaba de su presencia en la lista. Además, es un jugador polivalente que puede jugar tanto en defensa como cerca del área.

11. Pedro Porro

Pedro Porro, España | NurPhoto/GettyImages

Pedro Porro ha derribado la puerta de la selección española y se perfila como el titular en el lateral derecho. El jugador del Tottenham ha tenido una temporada irregular en su club, pero con la selección siempre ha mostrado un buen rendimiento.



En el último año, ha sido un fijo para De la Fuente y jugó de inicio 5 de los 6 partidos de la fase de grupos de clasificación para el Mundial.

Centrocampistas

12. Pedri

Pedri, España | NurPhoto/GettyImages

El talento, la magia y la creatividad de esta selección llevan el nombre de Pedri. Buena parte de la suerte de España dependerá de la inspiración y la calidad del centrocampista canario que, no solo es un fijo en las listas, sino también en el once.



Este será su segundo Mundial. En el anterior con Luis Enrique, fue titular en los cuatro partidos y disputó prácticamente todos los minutos posibles.

13. Fabián Ruiz

Fabián Ruiz, España | NurPhoto/GettyImages

Fabián se ha perdido parte de la temporada por problemas físicos. Primero un golpe en el muslo le dejó fuera de los terrenos de juego durante el mes de octubre, y después sufrió una lesión de rodilla que le obligó a perderse 16 partidos. El centrocampista reapareció a mediados de abril con el PSG y a tiempo para volver a una convocatoria con España.

14. Martín Zubimendi

Martín Zubimendi, España | NurPhoto/GettyImages

Martín Zubimendi tenía una de las tareas más complicadas de esta selección y la ha cumplido con creces: sustituir a Rodri en el centro del campo.



La temporada de Zubimendi en el Arsenal está siendo fantástica y sabe que tiene muchas opciones de ser titular en el Mundial.

15. Gavi

Gavi, España | NurPhoto/GettyImages

El calvario de lesiones de Gavi comenzó en la selección española y se perdió la Eurocopa 2024. El centrocampista llevaba sin ir convocado con España desde la final de la UEFA Nations League en junio de 2025, pero no había dudas de que volvería en cuanto estuviese recuperado.



Además, está terminando la temporada a un buen nivel en el Barcelona.

16. Rodri Hernández

Rodri, España | Quality Sport Images/GettyImages

El capitán de esta selección y el mejor jugador del mundo en su posición. A pesar de que no ha recuperado su mejor nivel después de la lesión, es uno de los fijos.



Habrá que esperar a ver en qué condiciones llega y si mantiene su puesto de titular.

17. Mikel Merino

Mikel Merino, España | NurPhoto/GettyImages

Mikel Merino ha sido una de las grandes incógnitas de la lista pero finalmente Luis de la Fuente decidió esperarle. El jugador del Arsenal sufrió una fractura por estrés en el pie derecho a finales del mes de enero y tuvo que pasar por el quirófano. Desde entonces no ha vuelto a pisar un terreno de juego, por lo que su estado de forma real también es una incógnita.

18. Álex Baena

Álex Baena, España | NurPhoto/GettyImages

Hay jugadores que rinden mejor en la selección que en su club y Álex Baena es uno de ellos. El extremo no ha terminado de cumplir con las expectativas que generó su fichaje por el Atlético de Madrid, pero con España ha mostrado un buen rendimiento.



Es un habitual en las convocatorias con De la Fuente y suma 15 partidos como internacional en los que ha anotado dos goles.

Delanteros

19. Mikel Oyarzabal

Mikel Oyarzabal, España | Quality Sport Images/GettyImages

Una de las apuestas personales del seleccionador y que le ha salido a la perfección. Oyarzabal se ha convertido en el 9 de este equipo y está respondiendo a base de goles.



Ha jugado ya 52 partidos como internacional en lo que ha marcado 24 goles. Este será su primer Mundial, pues se perdió el de 2022 por una rotura de ligamento.

20. Dani Olmo

Dani Olmo, España | NurPhoto/GettyImages

En lo que llevamos de 2026, las lesiones están respetando a Dani Olmo, lo que sin duda es una buena noticia para el jugador y también para la selección. Entre las bajas que tiene España y los jugadores que no llegan al 100%, se espera que Olmo sea importante, por lo menos en los primeros partidos del torneo.

21. Nico Williams

Nico Williams, España | Jean Catuffe/GettyImages

Nico Williams ha tenido en vilo a la afición española y al cuerpo técnico de la selección durante prácticamente toda la temporada debido a las molestias físicas.



Luis de la Fuente ha decidido esperarle y, como en el caso de Lamine Yamal y Mikel Merino, habrá que esperar para ver si está disponible para jugar el primer partido.

22. Yeremy Pino

Yeremy Pino, España | NurPhoto/GettyImages

Yeremy Pino es uno de los habituales con Luis de la Fuente, Ha jugado ya 21 partidos como internacional en los que ha sumado cuatro goles y dos asistencias.



Ni Lamine Yamal ni Nico Williams llegan al 100% debido a sus problemas físicos, por lo que tener un extremo como Pino en óptimas condiciones es vital para este equipo.

23. Ferran Torres

Ferran Torres, España | NurPhoto/GettyImages

Ya desde la época de Luis Enrique, Ferran Torres se convirtió en un jugador fijo en la selección española. El delantero siempre ha ofrecido un buen rendimiento y ha vivido grandes noches con la camiseta de La Roja.



Desde su debut en 2020, ha disputado 55 partidos como internacional en los que ha anotado 23 goles.

24. Borja Iglesias

Borja Iglesias, España | NurPhoto/GettyImages

Borja Iglesias debutó con la selección española en 2022, pero durante unos años dejó de ir convocado. El delantero del Celta regresó a una lista el pasado mes de octubre y también fue incluido en la de noviembre y la del pasado mes de marzo.



El atacante ha hecho un buen final de temporada y, aunque tiene muy difícil hacerse con un hueco en el once titular, puede ser una pieza importante para desatascar partidos en los segundos tiempos.

25. Víctor Muñoz

Víctor Muñoz, España | Quality Sport Images/GettyImages

Víctor Muñoz debutó con la selección en el último parón de selecciones de marzo y con solo dos partidos se ha ganado la confianza del seleccionador para este Mundial.



El extremo ha hecho un gran final de temporada con Osasuna, a pesar de haberse perdido las últimas jornadas por lesión.

26. Lamine Yamal

Lamine Yamal, España | NurPhoto/GettyImages

Lamine Yamal dio el susto al lesionarse en el partido frente al Celta de Vigo. No obstante, desde el FC Barcelona comunicaron que aunque se perdería lo que restaba de temporada con el club, el Mundial no estaba en peligro.



De la Fuente avisó que se esperaría a Lamine, y ai no estaba disponible para jugar el primer partido o el segundo, lo estaría para el tercero.

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