La lista de convocados de la selección española para los partidos contra Serbia y Egipto

El entrenador Luis de la Fuente dio a conocer la primera convocatoria del año 2026 con los 27 futbolistas que se medirán ante Serbia y Egipto. Esta será la última ventana internacional clave para perfilar a la selección de España de cara al próximo Mundial.

Dentro de la lista, figuras de renombre como Rodri, Pedri y Dani Olmo se acoplan a los jóvenes talentos que empiezan a ganar terreno en La Roja, como Lamine Yamal y Pau Cubarsí. Jugadores como Mikel Oyarzabal y Ferran Torres son variantes para una ofensiva adaptable a los rivales.

🚨 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 | Esta es la lista de jugadores para los partidos contra Serbia y Egipto.



ℹ️ Más información: https://t.co/oM5ARXivUM#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/VUXz8HM5bD — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 20, 2026

Lista de convocados de la selección española

- Porteros: Unai Simón, David Raya, Álex Remiro, Joan Garcia.

- Defensas: Marcos Llorente, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Cristhian Mosquera, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo.

- Mediocampistas: Rodrigo Hernández, Martín Zubimendi, Pedri González, Pablo Fornals, Carlos Soler, Dani Olmo, Fermín López.

- Delanteros: Yeremy Pino, Álex Baena, Ander Barrenetxea, Víctor Muñoz, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Borja Iglesias, Lamine Yamal.

¿Cuándo jugará la selección española?

El primer amistoso que disputará la selección de España será ante Serbia el 27 de marzo, en el Estadio de la Céramica, mientras que el otro compromiso tendrá lugar el 31 frente a Egipto, en el RCDE Stadium.

Primer amistoso previo a la próxima Copa del Mundo 2026

Partido: España vs Serbia

Fecha: viernes 27 de marzo

Horario: 16: 00 (EEUU), 15:00 (MX) y 21:00 (ESP)

Estadio: Estadio de la Cerámica (Villarreal, España)

Segundo amistoso previo a la próxima Copa del Mundo 2026

Partido: España vs Egipto

Fecha: martes 31 de marzo

Horario: 12: 00 (EEUU), 11:00 (MX) y 17:00 (ESP)

Estadio: Stage Front Stadium (Barcelona, España)

Spain v England: Final - UEFA EURO 2024 | Michael Regan - UEFA/GettyImages

Historial favorable para la Roja

En los antecendentes recientes, España acumula dos victorias y un empate en tres enfrentamientos ante Serbia. Por su parte, ante Egipto registra solo un cruce oficial en 2006, con triunfo español.

Más allá de los nombres propios, Luis de la Fuente utilizará esta doble fecha FIFA como una instancia clave y decisiva para ajustar detalles tácticos del plantel, buscando llegar con más certezas que dudas al Mundial, con un margen de prueba cada vez más limitado.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA