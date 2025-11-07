La lista de convocados de la selección española para los partidos de clasificación del Mundial 2026

El seleccionador nacional español, Luis de la Fuente, dio a conocer este viernes 7 de noviembre la lista de los 26 futbolistas convocados para disputar los partidos de clasificación para el Mundial 2026, correspondientes al parón de este mes.

Como viene sucediendo en cada convocatoria del seleccionador, la expectación era máxima por conocer quiénes serían los elegidos por De la Fuente, en la que ha habido novedades y ausencias.

Dos de los protagonistas sobre los que estaba el foco antes de la convoctoria eran Álvaro Morata y Lamine Yamal. En el caso del delantero del Como, su ausencia fue una sorpresa ya que hasta ahora había sido un fijo apra el selecionador. Mientras que en el caso del jugador del Barcelona, recordemos que en parón de septiembre se generó una polémica porque Lamine Yamal regresó a Barcelona con molestias en el pubis que le obligaron a perderse varios partidos con su club. Hansi Flick acusó a la Federación Española y al seleccionador de no haber cuidado al futbolista.

Y en el último parón, Yamal fue desconvocado a las pocas horas de anunciar la lista, también por problemas físicos.

Lista de convocados de la selección española

- Guardametas: Unai Simón, Alex Remiro, David Raya

- Defensas: Laporte, Vivian, Grimaldo, Marcos Llorente, Cucurella, Pau Cubarsí, Dean Huijsen y Pedro Porro

- Centrocampistas: Fabián Ruiz , Zubimendi, Mikel Merino,Aleix García, Pablo Barrios, Álex Baena y Pablo Fornals

- Delanteros: Oyarzabal, Yeremi Pino, Dani Olmo, Fermín, Lamine Yamal, Ferran Torres, Samu y Borja Iglesias

¿Cuándo jugará la selección española?

La selección española jugará dos partidos oficiales de clasificación para el Mundial que se disputará en 2026 en México, Canadá y Estados Unidos. España está en el grupo E y en este parón se medirá a las selecciones de Georgia y Turquía, siendo los dos últimos partidos de clasificación.

Recordemos que el equipo de Luis de la Fuente, al llegar a la Final Four de la UEFA Nations League, está en un grupo de cuatro selecciones, por lo que su fase de grupos tiene menos rivales y menos partidos.

Quinto partido de la fase de grupos de clasificación para el Mundial 2026

Partido: Georgia vs España

Fecha: sábado 11 de noviembre

Horario: 13: 00 (EEUU), 11:00 (MX) y 18:00 (ESP)

Estadio: Boris Paichadze National Stadium (Tiflis, Georgia)

Sexto partido de la fase de grupos de clasificación para el Mundial 2026

Partido: España vs Turquía

Fecha: martes 18 de noviembre

Horario: 15:45 (EEUU), 13:45 (MX) y 20:45 (ESP)

Estadio: Estadio La Cartuja (Sevilla, España)

Clasificación del grupo E

Como decimos, la selección española está en un grupo corto y ha jugado cuatro partidos de clasificación para el Mundial 2026, todos con victoria. SOlo le quedan dos jornadas para completar esta fase y sellar su participación en la cita mundialista,

Selección Victorias Empates Derrotas Doferencia de goles Puntos España 4 0 0 +15 12 Turquía 3 0 1 +3 9 Georgia 1 0 3 -3 3 Bulgaria 0 0 4 -15 0

