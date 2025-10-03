La lista de convocados de Thomas Tüchel: ¿está Bellingham entre los seleccionados de Inglaterra?

Thomas Tüchel dio a conocer este viernes 3 de octubre la lista de los futbolistas convocados con la selección de Inglaterra para disputar los partidos de clasificación para el Mundial 2026, correspondientes al parón de este mes.

Una de las incógnitas era saber si Jude Bellingham volvería a una convocatoria con los tres leones. Recordemos que Bellingham se operó el hombro una vez que finalizó el Mundial de Clubes con el Real Madrid y reapareció el pasado 20 de septiembre en un partido frente al Espanyol.

Debido a esa lesión, Bellingham no fue convocado en el parón del mes de septiembre, y Tüchel tampoco le ha llamado para los compromisos del mes de octubre. Por lo tanto, el centrocmapista lleva sin jugar con su selección desde el pasado mes de junio, cuando jugó un partido frente a Senegal.

Jude Bellingham, Real Madrid | Florencia Tan Jun/GettyImages

Lista de convocados de la selección inglesa

Porteros: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

Defensas: Dan Burn, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Myles Lewis-Skelly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones

Centrocampistas: Elliot Anderson, Morgan Gibbs-White, Jordan Henderson, Ruben Loftus-Cheek, Declan Rice, Morgan Rogers

Delanteros: Jarrod Bowen, Eberechi Eze, Anthony Gordon, Harry Kane, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ollie Watkins

¿Cuándo jugará la selección inglesa?

La selección de Inglaterra jugará dos partidos en este parón. El primero de ellos será un amistoso frente a Gales, y el segundo de oficial de fase de clasificación para el próximo Mundial que se celebrará en 2026 en México, Canadá y Estados Unidos.

Inglaterra está en el grupo K junto a las selecciones de Albania, Serbia, Letonia y Andorra, y ha hecho pleno de puntos con cinco victorias en cinco partidos.

Partido amistoso

Partido: Inglaterra vs Gales

Fecha: jueves 9 de octubre

Horario: 20:45 (CET)

Estadio: Estadio de Wembley, Londres (Inglaterra)

Sexto partido de la fase de grupos de clasificación para el Mundial 2026

Partido: Letonia vs Inglaterra

Fecha: martes 14 de octubre

Horario: 20:45 (CET)

Estadio: Estadio Daugava, Riga (Letonia)

