La lista de futbolistas convocados de la selección de España para la UEFA Nations League

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, dio a conocer la lista de futbolistas que representarán al combinado vigente campeón del mundo en sus próximos compromisos internacionales. La convocatoria reúne a buena parte de la base que sostuvo al equipo en los últimos años, además de algunas novedades que buscarán ganarse un lugar en la rotación.

De esta manera, La Roja comenzará su recorrido el 26 de septiembre frente a Inglaterra en Wembley, en uno de los partidos más atractivos de la fecha internacional. Tres días después, el 29 de septiembre, el conjunto nacional volverá a la acción ante Croacia en Sevilla.

🇪🇸 ¡Los 26 elegidos post Mundial por Luis de la Fuente!



El seleccionador ya tiene su lista para la próxima Nations League. ¿Qué te parece la convocatoria? 👀



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Posteriormente, la actividad continuará el 3 de octubre en Oviedo, donde España recibirá a la República Checa. El cierre será el 6 de octubre en Split, nuevamente ante Croacia. En noviembre, la Selección visitará a la República Checa y posteriormente recibirá a Inglaterra en el estadio Metropolitano de Madrid.

Porteros

1. Unai Simón

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

El arquero del Athletic llega como una de las grandes certezas de la selección después de haber sido una pieza decisiva en el Mundial 2026.



Fue elegido Guante de Oro del torneo tras mantener su arco invictor en siete de los ocho partidos de España, incluida la final ante Argentina.

2. David Raya

Spain v Argentina - FIFA World Cup 2026 - Final - New York New Jersey Stadium | Nick Potts - PA Images/GettyImages

El portero del Arsenal continúa dentro del grupo de confianza de De la Fuente y vuelve a competir por minutos después de haber quedado por detrás de Unai Simón durante la cita mundialista.



Su experiencia en la Premier League lo mantiene como una alternativa de garantías para una convocatoria que inicia un nuevo ciclo competitivo.

3. Josep Martínez

Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Quality Sport Images/GettyImages

Es una de las principales novedades de la lista de De la Fuente y tendrá su primera oportunidad con la selección absoluta.



Afronta la temporada afianzado en la titularidad del Inter de Milán en la Serie A y la UEFA Champions League, registrando actuaciones muy sólidas que justifican su primera llamada al combinado mayor.

Defensas

4. Pedro Porro

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El lateral del Tottenham continúa como una de las opciones de De la Fuente para el costado derecho.



Formó parte del plantel que conquistó la Copa del Mundo y ahora afronta una nueva temporada en Inglaterra con el objetivo de mantener el protagonismo que le permitió consolidarse en las convocatorias.

5. Marc Pubill

Winners Portraits: Final - FIFA World Cup 2026 | Ryan Pierse - FIFA/GettyImages

Tras completar una campaña de consolidación en el Atlético de Madrid, donde mostró una enorme polivalencia como central y lateral, llega con ritmo competitivo y afianzado en la élite.



Su presencia representa una alternativa de juventud para el lateral derecho y le permitirá continuar ganando experiencia dentro de un bloque que mantiene prácticamente intacta su estructura.

6. Eric Garcia

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El jugador del Barcelona es uno de los defensores que permanecen en el proyecto de De la Fuente después del título mundial.



Su capacidad para actuar como central o lateral le ofrece al seleccionador una variante táctica especialmente útil en una ventana con cuatro partidos en poco más de diez días.

7. Dean Huijsen

Dean Huijsen of Real Madrid CF looks on prior to the UEFA | Nicolò Campo/GettyImages

Su regreso es una de las novedades más importantes de la convocatoria tras sumar minutos de calidad en LaLiga.



Huijsen recuperó protagonismo en el Real Madrid con la llegada de José Mourinho al banco y vuelve a la selección después de haberse quedado fuera de la lista mundialista de junio.

8. Pau Cubarsí

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

El central del Barcelona llega a la nueva convocatoria después de haber sido uno de los grandes protagonistas del Mundial.



Con apenas 19 años, recibió el premio al Mejor Jugador Joven de la FIFA y fue fundamental en una defensa que solamente concedió un gol durante todo el torneo.

9. Aymeric Laporte

Winners Portraits: Final - FIFA World Cup 2026 | Ryan Pierse - FIFA/GettyImages

El experimentado central aporta solidez y experiencia en el Athletic, donde mantiene un rendimiento regular en las competiciones domésticas.



Su recorrido internacional será importante para una defensa que combinó juventud y experiencia durante el Mundial y que ahora afrontará cuatro partidos en apenas once días.

10. Alejandro Grimaldo

Spain v Argentina -World Cup | Soccrates Images/GettyImages

El lateral izquierdo vuelve a estar entre los elegidos por De la Fuente tras sumar asistencias y llegadas de peligro al área rival en el inicio del campeonato liguero con el Atlético de Diego Simeone.



Su capacidad para aportar profundidad y precisión en los centros le ofrece al seleccionador una alternativa diferente para el sector izquierdo.

11. Marc Cucurella

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Michael Regan - FIFA/GettyImages

El defensor del Real Madrid antiene un despliegue físico notable por la banda izquierda de Mourinho.



Su intensidad para recorrer el lateraly su capacidad para participar en ataque fueron algunas de las características que lo convirtieron en una alternativa habitual durante el ciclo de De la Fuente.

Mediocampistas

12. Rodri

Winners Portraits: Final - FIFA World Cup 2026 | Ryan Pierse - FIFA/GettyImages

El mediocampista del Barcelona llega como una de las grandes figuras de la Selección y del último Mundial.



Fue distinguido con el Balón de Oro de la Copa del Mundo 2026 por su rendimiento durante el torneo, consolidándose como el principal referente del centro del campo español.

13. Martín Zubimendi

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

El futbolista del Arsenal continúa como una de las principales alternativas para ocupar la posición de mediocentro.



Su capacidad para manejar la salida de balón y equilibrar al equipo lo mantiene dentro de los planes de De la Fuente.

14. Pedri

Winners Portraits: Final - FIFA World Cup 2026 | Ryan Pierse - FIFA/GettyImages

El mediocampista del conjunto catalán mantiene su rol como el principal generador de fútbol entre líneas, aportando visión, regate en espacios reducidos y pase filtrado en el último tercio.



Afronta una nueva etapa con la responsabilidad de mantener su influencia en un equipo que conserva buena parte de su estructura.

15. Fabián Ruiz

Spain v Argentina -World Cup | Soccrates Images/GettyImages

El jugador del Paris Saint-Germain vuelve a estar entre los convocados después de ser una alternativa importante durante la cita mundialista.



Su experiencia internacional y su capacidad para aparecer cerca del área rival le permiten competir por un papel relevante en la nueva edición de la Nations League.

16. Mikel Merino

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

El mediocampista del Arsenal sigue aportando fortaleza en el juego aéreo, presencia física y disputas ganadas en la medular del conjunto inglés.



Su capacidad para ocupar diferentes zonas del centro del campo le permiten ofrecer una variante distinta dentro de una selección con mucha competencia interna.

17. Álex Baena

Spain v Argentina - FIFA World Cup 2026 - Final - New York New Jersey Stadium | Nick Potts - PA Images/GettyImages

El futbolista del Atlético comenzó la temporada con un papel importante, destacándose por su creatividad, movilidad y precisión en las acciones a pelota parada.



Su capacidad para asociarse y moverse entre líneas le permite ofrecer distintas soluciones en ataque y darle mayor fluidez al juego de España.

18. Fermín López

FC Barcelona v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/2027 | NurPhoto/GettyImages

Su regreso tiene un significado especial después de que una lesión le impidiera disputar el Mundial, pese a formar parte del proceso previo.



Tras recuperarse, volvió a sumar minutos importantes con el Barcelona y se ganó nuevamente un lugar en la convocatoria gracias a su dinamismo, intensidad en la presión y capacidad para llegar al área desde la segunda línea.

Delanteros

19. Dani Olmo

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Lars Baron/GettyImages

El atacante del Barcelona continúa dentro del núcleo ofensivo del combinado.



Su capacidad para jugar como mediapunta o más adelantado le permite a De la Fuente modificar la estructura ofensiva sin necesidad de realizar demasiados cambios.

20. Lamine Yamal

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Hannah Peters - FIFA/GettyImages

La estrella blaugrana fue una de las grandes figuras jóvenes del Mundial y alcanzó un registro histórico al convertirse en uno de los futbolistas más jóvenes en disputar una final mundialista.



Con 19 años, ya forma parte del núcleo ofensivo de España y afronta esta convocatoria como una de las principales amenazas para las defensas rivales.

21. Ferran Torres

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

El delantero del PSG llega a la convocatoria con un lugar especial en la historia reciente de España: fue el autor del gol que decidió la final del Mundial ante Argentina.



Su polivalencia y capacidad para jugar en diferentes posiciones del ataque le permiten seguir siendo una pieza importante para De la Fuente.

22. Yeremy Pino

Crystal Palace FC v KKS Lech Poznan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1 | Sebastian Frej/GettyImages

Asentado en la Premier League con el Crystal Palace, destaca por su desborde en el uno contra uno y capacidad para explotar las transiciones rápidas por banda.



Su velocidad y movilidad por la banda le permiten generar peligro en ataque y ofrecer una alternativa diferente para abrir defensas cerradas.

23. Mikel Oyarzabal

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

El delantero de la Real Sociedad fue uno de los protagonistas ofensivos de España durante el Mundial y terminó como una de las referencias del campeón.



Su capacidad para aparecer en momentos importantes y su experiencia con la selección lo mantienen como una de las opciones de mayor jerarquía para el ataque.

24. Roberto Fernández

Rcd Espanyol V Sevilla Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El delantero del Espanyol es una de las grandes novedades de la convocatoria.



Su llamado se explica por su espectacular comienzo de temporada, en el que suma seis goles, rendimiento que le permitió ganarse la confianza de De la Fuente y recibir su primera oportunidad con la absoluta.

25. Víctor Muñoz

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Jean Catuffe/GettyImages

Tras dar el salto al Liverpool, ya suma minutos tanto en la Premier League como en la Champions y dejó su primera huella goleadora con los Reds.



Su velocidad, potencia y capacidad para jugar por las bandas amplían las alternativas ofensivas de De la Fuente, que vuelve a contar con él después de su participación en el proceso previo al Mundial.

26. Nico Williams

Winners Portraits: Final - FIFA World Cup 2026 | Ryan Pierse - FIFA/GettyImages

El extremo del Athletic continúa como una de las principales armas de España para desequilibrar por las bandas.



Después de formar parte del plantel campeón del mundo, vuelve a una convocatoria en la que su velocidad, desborde y capacidad para atacar el uno contra uno serán recursos importantes para el equipo.

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