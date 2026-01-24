La llamativa explicación de Hansi Flick sobre los goles encajados en Praga

El entrenador del FC Barcelona no nos tiene acostumbrados a grandes excusas luego de situaciones adversas, aunque en la conferencia de prensa previa al partido con el Real Oviedo analizó de manera particular lo sucedido ante el Slavia Praga: "No tenemos tiempo para entrenarlo, pero es algo que hablamos. En Praga fue distinto, no quiero dar excusas, pero hacía realmente mucho frío. Necesitamos minutos para adaptarnos a eso. Tenían jugadores altos y lo del segundo gol podía pasar. Confío en mi equipo. Se trata de estar bien colocados y situados", dijo sobre los goles a pelota parada.

Palpitando el partido frente al Oviedo, sumó: "Jugamos en casa otra vez, y eso es bueno, y queremos ganar. Se trata de cómo empezamos nosotros porque en los últimos partidos siempre han marcado primero. Hay que estar atentos desde el principio".

Además, habló sobre la recuperación de Gavi: "Lo veo casi cada día y está entrenando y mejorando mucho. También está tonificando y mejorando. Lo mejor para él es mantener la paciencia y la calma. Hay que ir paso a paso y no dar dos pasos de más, no precipitarse. Le queda mucha carrera por delante. No es necesario precipitarse y decir tengo que estar ahí ya. Lo importante es que cuando vuelva, todo vaya bien".

FBL-EUR-C1-CZE-ESP-SLAVIA PRAGUE-BARCELONA | MICHAL CIZEK/GettyImages

Al ser consultado por el panorama electoral del FC Barcelona, no le esquivó al asunto: "Creo que en el último año y medio ha habido muchos cambios para mejor. No invertimos tanto dinero, pero tomamos decisiones adecuadas en cuanto a los jugadores que han llegado y estamos dando oportunidades a los jugadores de La Masía para mejorar y crecer. Esa es una muy buena situación. Para el club es importante tener estabilidad. Veremos qué pasa. Los socios escogen el futuro de la entidad y espero que vayamos en la buena dirección".

Por último, llenó de elogios a Fermín López: "Le puede dar la vuelta a los partidos y es lo que necesitamos de él, que esté a ese nivel. A veces puede estar más tranquilo con la pelota. Tiene un gran dinamismo, intensidad... cuando ataca los espacios es muy peligroso para el rival. Es lo que quiero ver en él. Delante de la portería crea oportunidades y en defensa también presiona".