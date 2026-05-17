El FC Barcelona salió al mercado a buscar un delantero para reemplazar a Robert Lewandowski, que anunció este sábado su salida del Culé tras cuatro años extraordinarios para él y el club en materia de logros.

El nombre apuntado es el de João Pedro, atacante del Chelsea de gran temporada en la 2025/26, con un Mundial de Clubes consagratorio y una campaña que respaldó lo hecho en Estados Unidos con los Blues. Según informó AS, Deco se reunió con los agentes de brasileño en carácter de director deportivo del FCB para avanzar con su contratación, aunque no será nada fácil.

El brasileño llegó a Stamford Bridge hace un año a cambio de 65 millones de euros proveniente del Brighton, y ahora su valor de mercado es más grande sumado a que el Chelsea no quiere desprenderse de él. La voluntad del futbolista puede pesar en este caso, pero lo cierto es que el Barça no tiene una billetera sobrada como para poder pagar cualquier costo.

Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup Final | Marc Atkins/GettyImages

A todo esto se suma el cambio de mando en el Chelsea, que tendrá a Xabi Alonso como nuevo entrenador y eso traerá consigo un periodo de análisis de plantilla exhaustivo. El Barça no está sobrado de tiempo, ya que Lewandowski ya anunció su salida y la renovación de Ferrán Torres está en el aire aún. La otra opción es Julián Álvarez, aunque si de dinero se trata el Atlético de Madrid podría pedir lo mismo o más que por João Pedro.

El nacido en Ribeirão Preto hace 24 años jugó un total de 34 partidos sobre 36 posibles en la actual temporada de la Premier League, con 15 goles y 8 asistencias en su registro personal. En la UEFA Champions League jugó 8 de 10, con tres tantos anotados. En la FA Cup, donde su equipo fue finalista, dijo presente cuatro veces y marcó en dos oportunidades.