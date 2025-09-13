El Real Madrid no gana para sustos en su zaga. Cuando parecía que la enfermería empezaba a vaciarse, un nuevo golpe azota el corazón defensivo del conjunto blanco. Antonio Rüdiger sufrió una rotura muscular en el recto anterior de la pierna izquierda en el último entrenamiento antes del viaje a San Sebastián y estará de baja entre 10 y 12 semanas. En el mejor de los casos, el alemán no volverá a competir hasta diciembre.

El infortunio es aún más cruel si se considera que Rüdiger era, hasta ahora, el central menos castigado por las lesiones de gravedad. El germano, que había rendido con regularidad en sus dos primeras temporadas, arrastraba desde hace más de un año dolores en la rodilla izquierda por un menisco roto. La pasada campaña acumuló más de 4.500 minutos, una sobrecarga que acabó pasándole factura. Tras pasar por quirófano, había arrancado el curso como titular en Oviedo, mostrando solidez, pero la suerte le ha dado la espalda.

El panorama en el eje de la defensa se complica. Éder Militão, pese a ser titular ahora, carga con dos roturas de ligamento cruzado en poco más de un año, una en cada rodilla. Su capacidad de recuperación es admirable, pero las dudas sobre su resistencia a largo plazo persisten. David Alaba, por su parte, no ha logrado recuperar su mejor versión después de más de un año parado por otra rotura de cruzado y, para colmo, una lesión de menisco le obligó a volver a quirófano recientemente. Hoy por hoy, el austriaco es el quinto central de la plantilla y Alonso incluso contempla utilizarlo en el mediocampo para reducir riesgos.

Antonio Rüdiger | AFP7/GettyImages

En medio de tanta adversidad, el Madrid ha encontrado brotes verdes. Rafa Asencio, canterano ascendido el curso pasado, ha dado un paso adelante y tendrá más protagonismo tras la baja de Rüdiger. Y sobre todo, Dean Huijsen, fichaje estelar por 58 millones, ha irrumpido como una de las grandes apuestas de futuro. El joven central español combina solidez defensiva y una excelente salida de balón, cualidad clave para superar los problemas estructurales del curso pasado.

La llamada “maldición de los centrales” sigue marcando la planificación blanca. Pero entre el empuje de los jóvenes y el peso de la inversión realizada, el club confía en que la zaga, a pesar de los golpes, resista la temporada.