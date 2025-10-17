La marca de los Pumas de la UNAM en C.U. que puede ser abatida por Cruz Azul

Cruz Azul quiere tener el mejor cierre de torneo que sea posible para los de la capital del país. Si bien, la opción de recuperar el liderato no está cien por ciento en sus manos, matemáticamente tienen opciones de ello. Siendo el caso, los de Nicolás Larcamón buscarán dar el primer paso este fin de semana ante el América.

Es posible que este sea el encuentro de mayor nivel de complejidad que tengan los de La Noria en lo que resta de temporada regular de Liga MX. Está claro que el objetivo de los celestes será el de vencer a su acérrimo rival. De ser el caso, o de al menos no perder, Cruz Azul de nueva cuenta romperá otro récord de Pumas de la UNAM en C.U.

¡CRUZ AZUL VA POR MARCA DE PUMAS EN CU EN DUELO VS AMÉRICA! 😱🏟️



Si Cruz Azul NO PIERDE ante el acérrimo rival este fin de semana en el Olímpico Universitario, la 'Máquina' llegará a 23 partidos invicto en esta cancha y así romperá la marca de Pumas en las temporadas 1978-79 y… pic.twitter.com/bqdYprl4as — MedioTiempo (@mediotiempo) October 16, 2025

Si Cruz Azul no es derrotado por los felinos este sábado, los celestes llegarán a 23 encuentros como locales (jugando en el Olímpico Universitario), sin derrota. De esta forma los de La Noria romperán con el mejor registro de todos los tiempos de los felinos sin caer frente a la Torre de Rectoría.

Tigres UANL v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

La mejor racha de los Pumas se ha dado en la 1978-79. En aquel entonces el fútbol mexicano se jugaba bajo el sistema de torneos largos. Curiosamente, el equipo que se consagró como campeón de la Liga MX en aquel año de los de la UNAM invencibles en caso, fue Cruz Azul.

Cruz Azul decidió dejar el Estadio Ciudad de los Deportes a pedido directo del ex entrenador Nicolás Larcamón.

Si bien en un inicio el cambio no fue del todo bien recibido por la afición, los resultados deportivos se han dado. Tal es el caso, que Cruz Azul se coronó como campeón en Ciudad Universitario incluso antes que los mismos Pumas de la UNAM pudiese terminar con su sequía.

Más noticias sobre la Liga MX